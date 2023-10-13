Netapp و Ducati Corse تجددان شراكتهما وتقدمان حل مشترك لإدارة البيانات والرؤى

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت NetAPP، وهي شركة برمجيات عالمية قائمة على الحوسبة السحابية وتركز على البيانات، اليوم عن تجديد اتفاقية شراكتها مع Ducati Corse لمواسم 2023 وحتى 2025 وتعيين NetApp شريك البنية التحتية للبيانات الرسمي للفريق. ويُعدُّ الابتكار الأخير الناتج عن هذه الشراكة حلاً افتراضيًا لإدارة البيانات والرؤى الخاصة بتحليلات السباقات والبحث والتطوير والذي يستخدم ®NetApp Ontap مع NetApp SnapMirrorTM و NetApp FlexCacheTM.
يعتمد عالم سباق الجائزة الكبرى بشكل كبير على السرعة. وعندما وجدت Ducati Corse أن أوقات المزامنة بين مضمار السباق وبين المهندسين في مواقع متعددة، بما في ذلك مقر بورغو بانيغالي، كانت بطيئة جدًا بحيث لا تكون فعالة، فقد لجأت إلى NetApp للمساعدة في تصميم حل لإدارة البيانات والرؤى. من خلال تقديم تبادل البيانات والتحليلات في الوقت الفعلي تقريبًا، تساعد NetApp فرق التكنولوجيا على استخلاص أقصى قيمة من جلسات الاختبار والسباق في عطلة نهاية الأسبوع والتي يمكن أن تعني الفرق بين قطب الانطلاق الأول وموقع الانطلاق في حافة الوقوف.
وفي هذا الصدد، صرحت Gabie Boko، الرئيسة التنفيذية للتسويق في NetApp، قائلة: "من خلال ابتكارنا المشترك مع Ducati، لعبنا دوراً محوريًا في إحداث ثورة في البنية التحتية للبيانات الخاصة بهم، وتعزيز كل جانب من جوانب تطوير البرمجيات وتصميمها وهندستها". "لقد مكَّن تعاوننا من مشاركة البيانات والتحليلات في الوقت الفعلي تقريباً، مما أدى إلى تسريع المشهد الكامل لتحليل بيانات سباقات الدراجات النارية النخبة. Ducati هي واحدة من النجوم اللامعة في "Motor Valley" في إيطاليا، ونحن ملتزمون بالقيادة مع Ducati لمساعدتهم على تحقيق نجاح أكبر".
تشمل مزايا الحل المشترك ما يلي:
ربط سلس بين مجموعات البنية التحتية للبيانات في Ducati حتى يتمكن المهندسون من الوصول إلى نفس البيانات الموجودة دائماً من أي مكان.
رؤى البيانات التي تم الحصول عليها في بيئة سباقات النخبة لاستخدامها في جميع وحدات أعمال Ducati.
نهج محدد برمجيًا لإنشاء أساس قوي ولكن فعّال لتخزين البيانات مبني على ®Netapp Ontap - مما يوفر قوة عقود من الابتكار في إدارة البيانات المؤسسية وقيادة المنتجات في NetApp.
نقل بيانات محسّن مدعوم من NetApp ONTAP مع SnapMirror للحصول على نسخ موحد وعالي السرعة وآمن للبيانات.
تخزين مؤقت عن بعد لـ FlexCache لقراءة البيانات بشكل نشط فقط. ويعمل FlexCache على تحسين سرعة وإنتاجية التعاون عبر مواقع متعددة، ويزيد من إنتاجية البيانات ويقلل من تكاليف عرض النطاق الترددي WAN.
"من خلال منصة إدارة البيانات هذه، يمكننا إدارة بياناتنا ومشاركتها وحمايتها ونقلها بسلاسة في بيئتنا السحابية الهجينة من المصنع إلى المرآب الخاص بنا، وحتى حلبة السباق أثناء السباق، ومشاركة البيانات مع مهندسينا بطريقة سريعة وآمنة وسلسة". "بصفتنا حاملي التاج الثلاثي ومع لقبنا العالمي الأول لسباق MotoGP Riders في 15 عاماً، فإننا بحاجة إلى أفضل التكنولوجيات والبيانات وإدارة البيانات لضمان الدفاع عن هذه الألقاب ونحن واثقون من شراكتنا مع NetApp لمساعدتنا في ذلك".
منذ عام 2018، تعاونت NetApp و Ducati لمساعدة Ducati على إدارة 200 تطبيق بنجاح ودعم 90 آلة افتراضية في مركز للتعافي من الكوارث. توفر NetApp السرعة والقدرة لمساعدة Ducati على إدارة عمليات الفروع وإجراء تحليل البيانات في الموقع أثناء نقل البيانات إلى سحابة هجينة، مما يقلل من الوقت المستغرق لتطوير النماذج الأولية وطرح دراجات نارية جديدة في السوق.
نبذة عن Ducati
تأسست Ducati في عام 1926، وتقوم منذ عام 1946 بتصنيع الدراجات النارية المستوحاة من الرياضة ذات المحركات عالية الأداء والتصميم المبتكر والتكنولوجيا المتطورة. ويقع مصنع Ducati في منطقة بورغو بانيغالي في بولونيا. ويغطي نطاق النموذج العديد من شرائح السوق مع العائلات التالية: DesertX و Diavel و XDiavel و Hypermotard و Monster و Multistrada و Panigale و Streetfighter و SuperSport. وفي عام 2015، قدمت Ducati عائلة Ducati Scrambler: علامة تجارية جديدة مكونة من الدراجات والإكسسوارات والملابس التي تبرز إبداعها والتعبير عن الذات. وفي عام 2020، كشفت Ducati عن دراجة Multistrada V4، وهي أول دراجة نارية في العالم مزودة برادار أمامي وخلفي، والتي تمثل بتكنولوجيتها علامة فارقة جديدة لعالم العجلتين. وتتوزع الدراجات النارية الأيقونية لـ Ducati، جنباً إلى جنب مع مجموعة واسعة من ملحقات الدراجات والملابس التقنية والنمطية، في 90 دولة حول العالم. وفي عام 2022، سلّمت Ducati ما مجموعه 61.562 دراجة للزبائن المتحمسين. وتتنافس Ducati مع الفرق الرسمية في MotoGP World Championship و Superbike World Championship. وفي MotoGP، حيث كانت الشركة تتسابق منذ عام 2003، فازت Ducati بلقب الصانعين في 2007 و 2020 و 2021 و 2022 ولقب الفرق في 2007 و 2021 و 2022 ولقب الدّرّاج في عامي 2007 و 2022، لتصبح بطل العالم مرتين. في Superbike، فازت Ducati بـ 18 لقباً للصانعين و 15 لقباَ للدراجين، مما يؤكد مكانتها باعتبارها المصنِّع الأكثر نجاحاً في هذه الفئة. وكان عام 2022 عاماً غير مسبوق لـ Ducati: للمرة الأولى في تاريخها، فازت الشركة بالتاج الثلاثي في كل من MotoGP و Superbike World Championships. ومن عام 2023 حتى عام 2026، ستكون الشركة المصنعة للدراجات النارية المورد الرسمي الوحيد للدراجات النارية لـ FIM Enel MotoETM World Cup، وهي الفئة الكهربائية لـ MotoGP World Championship.
نبذة عن NetApp
NetApp هي شركة برمجيات عالمية تنشط في مجال الحوسبة السحابية تركز على البيانات وتمكِّن المؤسسات من الريادة بالبيانات في عصر التحول الرقمي المتسارع. وتقدم الشركة الأنظمة والبرمجيات والخدمات السحابية التي تمكنها من تشغيل تطبيقاتها على النحو الأمثل من مركز البيانات إلى السحابة، سواءً كانت تتطور في السحابة، أو تنتقل إلى السحابة، أو تنشئ تجاربها الخاصة الشبيهة بالسحابة داخليًا. ومن خلال الحلول التي تعمل في مختلف البيئات، تساعد منصة NetApp المؤسسات على بناء نسيج بياناتها وتقديم البيانات والخدمات والتطبيقات الصحيحة إلى الأشخاص المناسبين في أي وقت وفي أي مكان. تعرف على المزيد أو تابعنا على Twitter و LinkedIn و Facebook و Instagram .
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موارد إضافية
صفحة ارتساء Ducati على netapp
Ducati على دراسة حالة زبائن NetApp
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