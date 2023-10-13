Netapp و Ducati Corse تجددان شراكتهما وتقدمان حل مشترك لإدارة البيانات والرؤى

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت NetAPP، وهي شركة برمجيات عالمية قائمة على الحوسبة السحابية وتركز على البيانات، اليوم عن تجديد اتفاقية شراكتها مع Ducati Corse لمواسم 2023 وحتى 2025 وتعيين NetApp شريك البنية التحتية للبيانات الرسمي للفريق. ويُعدُّ الابتكار الأخير الناتج عن هذه الشراكة حلاً افتراضيًا لإدارة البيانات والرؤى الخاصة بتحليلات السباقات والبحث والتطوير والذي يستخدم ®NetApp Ontap مع NetApp SnapMirrorTM و NetApp FlexCacheTM.

يعتمد عالم سباق الجائزة الكبرى بشكل كبير على السرعة. وعندما وجدت Ducati Corse أن أوقات المزامنة بين مضمار السباق وبين المهندسين في مواقع متعددة، بما في ذلك مقر بورغو بانيغالي، كانت بطيئة جدًا بحيث لا تكون فعالة، فقد لجأت إلى NetApp للمساعدة في تصميم حل لإدارة البيانات والرؤى. من خلال تقديم تبادل البيانات والتحليلات في الوقت الفعلي تقريبًا، تساعد NetApp فرق التكنولوجيا على استخلاص أقصى قيمة من جلسات الاختبار والسباق في عطلة نهاية الأسبوع والتي يمكن أن تعني الفرق بين قطب الانطلاق الأول وموقع الانطلاق في حافة الوقوف.

وفي هذا الصدد، صرحت Gabie Boko، الرئيسة التنفيذية للتسويق في NetApp، قائلة: "من خلال ابتكارنا المشترك مع Ducati، لعبنا دوراً محوريًا في إحداث ثورة في البنية التحتية للبيانات الخاصة بهم، وتعزيز كل جانب من جوانب تطوير البرمجيات وتصميمها وهندستها". "لقد مكَّن تعاوننا من مشاركة البيانات والتحليلات في الوقت الفعلي تقريباً، مما أدى إلى تسريع المشهد الكامل لتحليل بيانات سباقات الدراجات النارية النخبة. Ducati هي واحدة من النجوم اللامعة في "Motor Valley" في إيطاليا، ونحن ملتزمون بالقيادة مع Ducati لمساعدتهم على تحقيق نجاح أكبر".

تشمل مزايا الحل المشترك ما يلي:



ربط سلس بين مجموعات البنية التحتية للبيانات في Ducati حتى يتمكن المهندسون من الوصول إلى نفس البيانات الموجودة دائماً من أي مكان.

رؤى البيانات التي تم الحصول عليها في بيئة سباقات النخبة لاستخدامها في جميع وحدات أعمال Ducati.

نهج محدد برمجيًا لإنشاء أساس قوي ولكن فعّال لتخزين البيانات مبني على ®Netapp Ontap - مما يوفر قوة عقود من الابتكار في إدارة البيانات المؤسسية وقيادة المنتجات في NetApp.

نقل بيانات محسّن مدعوم من NetApp ONTAP مع SnapMirror للحصول على نسخ موحد وعالي السرعة وآمن للبيانات. تخزين مؤقت عن بعد لـ FlexCache لقراءة البيانات بشكل نشط فقط. ويعمل FlexCache على تحسين سرعة وإنتاجية التعاون عبر مواقع متعددة، ويزيد من إنتاجية البيانات ويقلل من تكاليف عرض النطاق الترددي WAN.

"من خلال منصة إدارة البيانات هذه، يمكننا إدارة بياناتنا ومشاركتها وحمايتها ونقلها بسلاسة في بيئتنا السحابية الهجينة من المصنع إلى المرآب الخاص بنا، وحتى حلبة السباق أثناء السباق، ومشاركة البيانات مع مهندسينا بطريقة سريعة وآمنة وسلسة". "بصفتنا حاملي التاج الثلاثي ومع لقبنا العالمي الأول لسباق MotoGP Riders في 15 عاماً، فإننا بحاجة إلى أفضل التكنولوجيات والبيانات وإدارة البيانات لضمان الدفاع عن هذه الألقاب ونحن واثقون من شراكتنا مع NetApp لمساعدتنا في ذلك".

منذ عام 2018، تعاونت NetApp و Ducati لمساعدة Ducati على إدارة 200 تطبيق بنجاح ودعم 90 آلة افتراضية في مركز للتعافي من الكوارث. توفر NetApp السرعة والقدرة لمساعدة Ducati على إدارة عمليات الفروع وإجراء تحليل البيانات في الموقع أثناء نقل البيانات إلى سحابة هجينة، مما يقلل من الوقت المستغرق لتطوير النماذج الأولية وطرح دراجات نارية جديدة في السوق.

نبذة عن Ducati

تأسست Ducati في عام 1926، وتقوم منذ عام 1946 بتصنيع الدراجات النارية المستوحاة من الرياضة ذات المحركات عالية الأداء والتصميم المبتكر والتكنولوجيا المتطورة. ويقع مصنع Ducati في منطقة بورغو بانيغالي في بولونيا. ويغطي نطاق النموذج العديد من شرائح السوق مع العائلات التالية: DesertX و Diavel و XDiavel و Hypermotard و Monster و Multistrada و Panigale و Streetfighter و SuperSport. وفي عام 2015، قدمت Ducati عائلة Ducati Scrambler: علامة تجارية جديدة مكونة من الدراجات والإكسسوارات والملابس التي تبرز إبداعها والتعبير عن الذات. وفي عام 2020، كشفت Ducati عن دراجة Multistrada V4، وهي أول دراجة نارية في العالم مزودة برادار أمامي وخلفي، والتي تمثل بتكنولوجيتها علامة فارقة جديدة لعالم العجلتين. وتتوزع الدراجات النارية الأيقونية لـ Ducati، جنباً إلى جنب مع مجموعة واسعة من ملحقات الدراجات والملابس التقنية والنمطية، في 90 دولة حول العالم. وفي عام 2022، سلّمت Ducati ما مجموعه 61.562 دراجة للزبائن المتحمسين. وتتنافس Ducati مع الفرق الرسمية في MotoGP World Championship و Superbike World Championship. وفي MotoGP، حيث كانت الشركة تتسابق منذ عام 2003، فازت Ducati بلقب الصانعين في 2007 و 2020 و 2021 و 2022 ولقب الفرق في 2007 و 2021 و 2022 ولقب الدّرّاج في عامي 2007 و 2022، لتصبح بطل العالم مرتين. في Superbike، فازت Ducati بـ 18 لقباً للصانعين و 15 لقباَ للدراجين، مما يؤكد مكانتها باعتبارها المصنِّع الأكثر نجاحاً في هذه الفئة. وكان عام 2022 عاماً غير مسبوق لـ Ducati: للمرة الأولى في تاريخها، فازت الشركة بالتاج الثلاثي في كل من MotoGP و Superbike World Championships. ومن عام 2023 حتى عام 2026، ستكون الشركة المصنعة للدراجات النارية المورد الرسمي الوحيد للدراجات النارية لـ FIM Enel MotoETM World Cup، وهي الفئة الكهربائية لـ MotoGP World Championship.

نبذة عن NetApp

NetApp هي شركة برمجيات عالمية تنشط في مجال الحوسبة السحابية تركز على البيانات وتمكِّن المؤسسات من الريادة بالبيانات في عصر التحول الرقمي المتسارع. وتقدم الشركة الأنظمة والبرمجيات والخدمات السحابية التي تمكنها من تشغيل تطبيقاتها على النحو الأمثل من مركز البيانات إلى السحابة، سواءً كانت تتطور في السحابة، أو تنتقل إلى السحابة، أو تنشئ تجاربها الخاصة الشبيهة بالسحابة داخليًا. ومن خلال الحلول التي تعمل في مختلف البيئات، تساعد منصة NetApp المؤسسات على بناء نسيج بياناتها وتقديم البيانات والخدمات والتطبيقات الصحيحة إلى الأشخاص المناسبين في أي وقت وفي أي مكان. تعرف على المزيد أو تابعنا على Twitter و LinkedIn و Facebook و Instagram .

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موارد إضافية



صفحة ارتساء Ducati على netapp Ducati على دراسة حالة زبائن NetApp

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