قمة شيري 2023 تمهد الطريق لاستخدام التكنولوجيا الخضراء وتعزيز الابتكار حول المستخدم

MENAFN - AETOSWire) في الوقت الذي تجاهد فيه شركات السيارات حول العالم لبناء روابط وعلاقات متينة مع قاعدة مستخدميها، تستعد شركة“شيري” الصينية لصناعة السيارات لاستضافة "قمة مستخدمي "شيري" الدولية لعام 2023" من 15 إلى 20 أكتوبر 2023. سيُعقد هذا الحدث المرتقب في مدينة ووهو بالصين، وسيجمع نخبة متنوعة من المستخدمين الدوليين وقادة الفكر المؤثرين ووسائل الإعلام العالمية البارزة. من المتوقع أن تسلط القمة الضوء على عدد من الموضوعات الشاملة، من قبيل الوعي البيئي والتكنولوجيا المتطورة ومستقبل القطاع، سينطلق المشاركون في رحلة جماعية لإعادة تعريف تجربة المستخدم.

استناداً إلى مفهوم علامة "شيري" التجارية وقيمها الأساسية المتمثلة في "مراعاة البيئة والتكنولوجيا والأسرة والرفقة"، سيستقطب المؤتمر الكثير من شركاء العلامة التجارية في مجال التكنولوجيا الذكية، حيث سيتولون معاً تنظيم معرض للمنتجات الصديقة للبيئة يسلّط الضوء على كل من الأشخاص والسيارات وأنماط الحياة اليومية بسلاسة مطلقة. من شأن هذا الحدث المرموق أن يدعم الحوار المفتوح بين "شيري" ومجتمع مستخدميها العالميين، ويتيح بالتالي للشركة جمع ملاحظاتهم واستكشاف أنماط الحياة المبتكرة التي تساهم التقنيات الذكية الجديدة بتسهيلها.

انطلاقاً من إيمان "شيري" الراسخ بأن تلبية احتياجات المستخدمين من شأنها أن تعزز قيمة منظومة المستخدم، كما ستسعى إلى التركيز بشكل كبير على التكنولوجيا الرائدة خلال استضافتها لـقمّة مستخدمي "شيري" الدولية لعام 2023. واستناداً إلى حافظتها الواسعة من المنتجات ذات الأداء المتميز، ستعمل "شيري" على بناء تكامل قوي بين المستخدم والبيئة، ما يمهد الطريق نحو تحقيق نقلة نوعية رائدة في مجال صناعة السيارات.

وفي إطار التزامها المستمر بالبقاء على معرفة دائمة بمتطلبات المستخدمين ومواكبة أحدث التوجهات، تمكنت "شيري" من تعزيز سمعتها باعتبارها العلامة التجارية الدولية المسؤولة والمراعية للجميع. ويشكّل التزام الشركة الراسخ بخلق قيمة للمستخدم والحرص على تحقيق رضا المستخدم بمثابة شهادة على القيم التي تؤيدها وتتمسك بها.

وقبل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، يكتسب التزام“شيري” الراسخ بالاستدامة أهمية أكبر، ويؤكد التزام العلامة التجارية باعتماد ممارسات المحافظة والاستدامة في مجال الإشراف البيئي، انسجاماً مع تركيز الإمارات على التنمية المستدامة والتكنولوجيا الخضراء. هذا وتعدّ أهداف“شيري” متماشية تماماً مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة. بالتالي، سيسمح إطلاق التقنيات المبتكرة والسيارات الصديقة للبيئة في سوق الإمارات العربية المتحدة لشركة“شيري” بالاضطلاع بدور أساسي في دعم أجندة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في بناء مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة.