بعد تصعيد إسرائيلي.. تركيا تدعو رعاياها للابتعاد عن جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
أنقرة/PNN- دعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، مواطنيها في لبنان، إلى البقاء بعيدًا عن جنوب البلاد، بسبب تبادل إطلاق النار بين قوات إسرائيلية وعناصر فلسطينية هناك ونصحتهم بالبقاء إلى الشمال من نهر الليطاني.
وقالت الوزارة على منصة "إكس"، إنه في ضوء تطورات الأحداث في جنوب لبنان "نوصي مواطنينا في لبنان بالتزام الحذر وإذا أمكن البقاء بعيدًا عن المناطق التي تقع إلى الجنوب من نهر الليطاني".
ويوم الخميس، كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب سيتقدم باسم لبنان بشكوى إلى مجلس الأمن على خلفية اعتداءات إسرائيل المتكررة على الجنوب وخرقها القرار الدولي 1701.
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