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بعد تصعيد إسرائيلي.. تركيا تدعو رعاياها للابتعاد عن جنوب لبنان

10/13/2023 4:14:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أنقرة/PNN- دعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، مواطنيها في لبنان، إلى البقاء بعيدًا عن جنوب البلاد، بسبب تبادل إطلاق النار بين قوات إسرائيلية وعناصر فلسطينية هناك ونصحتهم بالبقاء إلى الشمال من نهر الليطاني.

وقالت الوزارة على منصة "إكس"، إنه في ضوء تطورات الأحداث في جنوب لبنان "نوصي مواطنينا في لبنان بالتزام الحذر وإذا أمكن البقاء بعيدًا عن المناطق التي تقع إلى الجنوب من نهر الليطاني".

ويوم الخميس، كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب سيتقدم باسم لبنان بشكوى إلى مجلس الأمن على خلفية اعتداءات إسرائيل المتكررة على الجنوب وخرقها القرار الدولي 1701.

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