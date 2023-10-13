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الاحتلال يحول القدس إلى ثكنة عسكرية قبيل صلاة الجمعة

10/13/2023 4:14:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية قبيله صلاة الجمعة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال وضعت متاريس حديدية على أبواب المسجد الأقصى وأبواب البلدة القديمة من القدس المحتلة، ونشرت المئات من عناصر شرطتها في محيط المدينة وشوارعها، وقامت بتفتيش المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت عددا منهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.

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