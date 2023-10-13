الاحتلال يحول القدس إلى ثكنة عسكرية قبيل صلاة الجمعة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN- حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية قبيله صلاة الجمعة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال وضعت متاريس حديدية على أبواب المسجد الأقصى وأبواب البلدة القديمة من القدس المحتلة، ونشرت المئات من عناصر شرطتها في محيط المدينة وشوارعها، وقامت بتفتيش المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت عددا منهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.
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