حالة الطقس: أجواء خريفية

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- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
وتكون الأجواء يوم غد السبت خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمةً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع سقوط امطارمتفرقة على بعض المناطق خاصة الساحلية ،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئيا الى غائم وبارداً تسبياً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطارعلى مختلف المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج
الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً تسبياً خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطارعلى مختلف المناطقتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .
وحذر الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الليل وساعات الصباح الباكر ومن خطر التزحلق على الطرقات ايام السبت الأحد والاثنين.
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