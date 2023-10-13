حالة الطقس: أجواء خريفية

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء يوم غد السبت خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمةً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، ويتوقع سقوط امطارمتفرقة على بعض المناطق خاصة الساحلية ،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئيا الى غائم وبارداً تسبياً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطارعلى مختلف المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج

الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً تسبياً خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطارعلى مختلف المناطقتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وحذر الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الليل وساعات الصباح الباكر ومن خطر التزحلق على الطرقات ايام السبت الأحد والاثنين.