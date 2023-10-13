مسؤول عسكري إسرائيلي: 2500 مقاتل ومواطن من غزة دخلوا لإسرائيل السبت الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-قال مسؤول عسكري إسرائيلي اليوم، الجمعة، إن قرابة 2500 مدني ومقاتل فلسطيني دخلوا إلى جنوب إسرائيل خلال الهجوم الواسع والمفاجئ الذي شنه مقاتلو حركة حماس، يوم السبت الماضي، وأن ألفا منهم قتلوا، بينما عاد الباقون إلى قطاع غزة، حسبما نقلت عنه هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان".

وحسب هذا المسؤول العسكري، فإن حوالي 70% من مقاتلي حماس كانوا من قوة النخبة، وأن قسما منهم لم يعلم بالهجوم مسبقا والقسم الآخر علم به قبل شنّه بيومين. وأضاف أنه بعد الهجوم دخل مواطنون ومقاتلون من حركة الجهاد الإسلامي. وتبين أن ثلث السياج الأمني المحيط بالقطاع أصبح مخترقا بعد الهجوم.