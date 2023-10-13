مسؤول عسكري إسرائيلي: 2500 مقاتل ومواطن من غزة دخلوا لإسرائيل السبت الماضي

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-قال مسؤول عسكري إسرائيلي اليوم، الجمعة، إن قرابة 2500 مدني ومقاتل فلسطيني دخلوا إلى جنوب إسرائيل خلال الهجوم الواسع والمفاجئ الذي شنه مقاتلو حركة حماس، يوم السبت الماضي، وأن ألفا منهم قتلوا، بينما عاد الباقون إلى قطاع غزة، حسبما نقلت عنه هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان".
وحسب هذا المسؤول العسكري، فإن حوالي 70% من مقاتلي حماس كانوا من قوة النخبة، وأن قسما منهم لم يعلم بالهجوم مسبقا والقسم الآخر علم به قبل شنّه بيومين. وأضاف أنه بعد الهجوم دخل مواطنون ومقاتلون من حركة الجهاد الإسلامي. وتبين أن ثلث السياج الأمني المحيط بالقطاع أصبح مخترقا بعد الهجوم.
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