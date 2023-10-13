خبير: إسرائيل قصفت غزة خلال أقل من أسبوع بأكثر مما قصفته الولايات المتحدة في أفغانستان في عام

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلنت القوات الجوية الإسرائيلية أنها أسقطت حتى الآن 6000 قنبلة على أهداف تابعة لحركة "حماس"، وأصابت أكثر من 3600 هدف في الغارات الجوية، حسب صحيفة "واشنطن بوست".
وقال مارك غارلاسكو المحقق الأممي السابق في جرائم الحرب: "إسرائيل قصفت غزة خلال أقل من أسبوع واحد بأكثر مما قصفته الولايات المتحدة في أفغانستان خلال عام كامل... منطقة غزة أصغر بكثير، وأكثر كثافة سكانية".
واستشهد بالسجلات العامة للقيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، مبينا أن الولايات المتحدة أسقطت ما يزيد قليلا عن 7423 قنبلة على أفغانستان في غضون عام واحد، وكان هذا أحد أكبر عدد من القنابل التي تم إسقاطها في الحرب.
وذكر أنه في عام 2003 عندما غزت الولايات المتحدة العراق، أسقطت حوالي 30 ألف قنبلة، وفي أعنف ليالي القصف، أسقطت حوالي 8000 قنبلة.
وقال غارلاسكو: "لقد صدمت نوعا ما لأنهم تمكنوا من تحديد العديد من الأهداف في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن.. آمل أن يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لعدم استهداف المدنيين، لكنني أشعر بالقلق من هذا الرقم".
المصدر: "واشنطن بوست"
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