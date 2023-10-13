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خبير: إسرائيل قصفت غزة خلال أقل من أسبوع بأكثر مما قصفته الولايات المتحدة في أفغانستان في عام

10/13/2023 4:14:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلنت القوات الجوية الإسرائيلية أنها أسقطت حتى الآن 6000 قنبلة على أهداف تابعة لحركة "حماس"، وأصابت أكثر من 3600 هدف في الغارات الجوية، حسب صحيفة "واشنطن بوست".

وقال مارك غارلاسكو المحقق الأممي السابق في جرائم الحرب: "إسرائيل قصفت غزة خلال أقل من أسبوع واحد بأكثر مما قصفته الولايات المتحدة في أفغانستان خلال عام كامل... منطقة غزة أصغر بكثير، وأكثر كثافة سكانية".

واستشهد بالسجلات العامة للقيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، مبينا أن الولايات المتحدة أسقطت ما يزيد قليلا عن 7423 قنبلة على أفغانستان في غضون عام واحد، وكان هذا أحد أكبر عدد من القنابل التي تم إسقاطها في الحرب.

وذكر أنه في عام 2003 عندما غزت الولايات المتحدة العراق، أسقطت حوالي 30 ألف قنبلة، وفي أعنف ليالي القصف، أسقطت حوالي 8000 قنبلة.

وقال غارلاسكو: "لقد صدمت نوعا ما لأنهم تمكنوا من تحديد العديد من الأهداف في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن.. آمل أن يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لعدم استهداف المدنيين، لكنني أشعر بالقلق من هذا الرقم".

المصدر: "واشنطن بوست"

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