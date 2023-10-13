الملك يلتقي وزير الخارجية الأميركي في عمّان اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في عمّان، لبحث التصعيد في قطاع غزة.
كما يلتقي بلينكن الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمّان.
والخميس، أكد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما في قصر الحسينية، ضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية.
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