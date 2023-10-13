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الملك يلتقي وزير الخارجية الأميركي في عمّان اليوم

10/13/2023 3:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في عمّان، لبحث التصعيد في قطاع غزة.
كما يلتقي بلينكن الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمّان.
والخميس، أكد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما في قصر الحسينية، ضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية.




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