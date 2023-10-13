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كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تعلن مسؤوليتها عن عملية القدس

10/13/2023 3:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعلنت كتائب الشهيد ابو علي مصطفى في بيان عسكري مسؤوليتها عن تنفيذ عملية القدس البطولية التي ادت الى اصابات في صفوف جيش الاحتلال.
وقالت إن هذه العملية تأتي التحاما مع المقاومين الذين يخوضون معركة "طوفان الأقصى" وردا على الجرائم الصهيونية البشعة بحق الشعب الفلسطيني.
ونعت الحركة ابنها منفذ عملية القدس خالد محتسب الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال على إثر تنفيذه العملية.

صفا


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