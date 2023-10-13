كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تعلن مسؤوليتها عن عملية القدس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعلنت كتائب الشهيد ابو علي مصطفى في بيان عسكري مسؤوليتها عن تنفيذ عملية القدس البطولية التي ادت الى اصابات في صفوف جيش الاحتلال.
وقالت إن هذه العملية تأتي التحاما مع المقاومين الذين يخوضون معركة "طوفان الأقصى" وردا على الجرائم الصهيونية البشعة بحق الشعب الفلسطيني.
ونعت الحركة ابنها منفذ عملية القدس خالد محتسب الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال على إثر تنفيذه العملية.
صفا
MENAFN13102023000208011052ID1107236205
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.