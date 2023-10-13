الصحة العالمية تدعو الى وضع حد للأعمال العدائية وحماية مرافق الرعاية الصحية في غزة

الصحة العالمية تدعو الى وضع حد للأعمال العدائية وحماية مرافق الرعاية الصحية في غزة
التاريخ
10/13/2023 3:12:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت منظمة الصحة العالمية إن الأزمة في غزة تتفاقم مع ارتفاع عدد الإصابات بسبب النقص الحاد في الإمدادات الطبية.
وأضافت أنه يجب وضع حد للأعمال العدائية وحماية مرافق الرعاية الصحية في غزة.
ودعت لفتح ممر إنساني فورا لضمان عدم وجود عوائق أمام دخول الإمدادات الصحية والإنسانية.
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