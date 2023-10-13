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الصحة العالمية تدعو الى وضع حد للأعمال العدائية وحماية مرافق الرعاية الصحية في غزة

10/13/2023 3:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت منظمة الصحة العالمية إن الأزمة في غزة تتفاقم مع ارتفاع عدد الإصابات بسبب النقص الحاد في الإمدادات الطبية.
وأضافت أنه يجب وضع حد للأعمال العدائية وحماية مرافق الرعاية الصحية في غزة.
ودعت لفتح ممر إنساني فورا لضمان عدم وجود عوائق أمام دخول الإمدادات الصحية والإنسانية.




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