Friday, 13 October 2023 01:02 GMT

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم الجمعة

10/13/2023 3:12:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد إن الأجواء ليلا مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وحذرت من تدني مدى الرؤية الافقية في الصباح الباكر اليوم الجمعة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.




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