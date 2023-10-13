تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم الجمعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد إن الأجواء ليلا مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وحذرت من تدني مدى الرؤية الافقية في الصباح الباكر اليوم الجمعة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
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