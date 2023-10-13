الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 294 مليون دولار من أجل غزة والضفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-أطلقت الأمم المتحدة، أمس الخميس، نداء عاجلا لجمع تبرعات بقيمة 294 مليون دولار من أجل مساعدة السكان في كل من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوشا) -في بيان- إن هذا المبلغ يهدف لمساعدة أكثر من 1.2 مليون شخص في غزة والضفة الغربية، محذرا من أن المنظمات الإنسانية لم تعد لديها الموارد اللازمة "للاستجابة بشكل مناسب لاحتياجات الفلسطينيين الضعفاء".
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