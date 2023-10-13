إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين اعتراضيين باتجاه هدف تم رصده في الشمال

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأنه تم إطلاق صاروخين اعتراضيين شمالي الأراضي المحتلة، بالقرب من الحدود اللبنانية باتجاه هدف تم رصده في الجو.
وقالت إنه تم إطلاق صاروخين تجاه جسم طائر رصد في الأجواء شمالي الأراضي المحتلة، وسمع دوي انفجارات في المكان، مبينة أن الجسم عاد إلى مكانه.
بدورها، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن "القبة الحديدية التابعة للعدو الإسرائيلي أطلقت صباح اليوم صاروخين، فوق الناقورة والمنطقة المحيطة، في ظل تحليق لطائرات التجسس التي لم تفارق سماء المنطقة على الإطلاق".
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