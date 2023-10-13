إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين اعتراضيين باتجاه هدف تم رصده في الشمال

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأنه تم إطلاق صاروخين اعتراضيين شمالي الأراضي المحتلة، بالقرب من الحدود اللبنانية باتجاه هدف تم رصده في الجو.

وقالت إنه تم إطلاق صاروخين تجاه جسم طائر رصد في الأجواء شمالي الأراضي المحتلة، وسمع دوي انفجارات في المكان، مبينة أن الجسم عاد إلى مكانه.

بدورها، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن "القبة الحديدية التابعة للعدو الإسرائيلي أطلقت صباح اليوم صاروخين، فوق الناقورة والمنطقة المحيطة، في ظل تحليق لطائرات التجسس التي لم تفارق سماء المنطقة على الإطلاق".