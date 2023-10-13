Friday, 13 October 2023 01:02 GMT

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين اعتراضيين باتجاه هدف تم رصده في الشمال

10/13/2023 3:12:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأنه تم إطلاق صاروخين اعتراضيين شمالي الأراضي المحتلة، بالقرب من الحدود اللبنانية باتجاه هدف تم رصده في الجو.

وقالت إنه تم إطلاق صاروخين تجاه جسم طائر رصد في الأجواء شمالي الأراضي المحتلة، وسمع دوي انفجارات في المكان، مبينة أن الجسم عاد إلى مكانه.

بدورها، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن "القبة الحديدية التابعة للعدو الإسرائيلي أطلقت صباح اليوم صاروخين، فوق الناقورة والمنطقة المحيطة، في ظل تحليق لطائرات التجسس التي لم تفارق سماء المنطقة على الإطلاق".

MENAFN13102023000205011050ID1107236201

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث