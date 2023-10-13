وزيرة خارجية النمسا السابقة تحذر الجيش الإسرائيلي من اجتياح غزة

MENAFN - Palestine News Network ) فيينا/PNN- حذرت وزيرة خارجية النمسا السابقة كارين كنيسل من أن يمتد التصعيد في قطاع غزة إلى جبهتين أو ثلاث، وأن تغرق إسرائيل طويلا في القطاع إن أقدمت على اجتياحه.

وقالت كنيسل: "إن اجتاحوا قطاع غزة، فماذا سيحدث بعد ذلك؟ سيعلقون هناك كما علقوا في جنوب لبنان لعقود... لست متأكدة من أن إسرائيل ستجرؤ فعلا على ذلك".

وأضافت: "قد يتجاوز التصعيد منطقة النزاع الحالية. الجيش الإسرائيلي ينوي إرسال جيشه إلى قطاع غزة، ما قد يؤدي إلى تعقيد الوضع ويفتح جبهتين إلى ثلاث".

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها السابع، وسط تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهداف لتشمل جنوب لبنان.



