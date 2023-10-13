الأونروا تنقل مركز عملياتها وموظفيها الدوليين إلى جنوب غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها نقلت مركز عملياتها المركزي وموظفيها الدوليين إلى جنوب غزة لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعم موظفيها واللاجئين الفلسطينيين.

وأضافت الوكالة على منصة إكس "نحث السلطات الإسرائيلية على حماية جميع المدنيين في ملاجئ الأونروا بما في ذلك المدارس".

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أمر اليوم الجمعة "كافة سكان مدينة غزة" بإخلائها والتوجه الى جنوب القطاع، مع دخول الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس يومها السابع.

ودعا الجيش في بيان "كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة"، مؤكدا أنه "لن يُسمح بالعودة الى مدينة غزة الا بعد صدور بيان يسمح بذلك".

وأكد الجيش للسكان ضرورة "التوجه جنوبًا حفاظًا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم"، مشددا على أنه "ممنوع الاقتراب من منطقة السياج (الحدودي) مع دولة إسرائيل".





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