بيونغ يانغ تكشف الحقيقة .. هل استخدمت حماس أسلحة كورية شمالية ضد إسرائيل؟

نفت كوريا الشمالية اليوم الجمعة استخدام حركة (حماس) لأسلحتها في الهجوم على إسرائيل قائلة إن ما ورد في بعض التقارير الإعلامية هو محاولة من واشنطن لتحويل اللوم في الصراع عنها إلى دولة ثالثة.

وقال خبراء عسكريون هذا الأسبوع إن صورا من الصراع أظهرت أن مقاتلي حماس ربما يستخدمون أسلحة كورية شمالية، بما في ذلك قذائف صاروخية (آر.بي.جي) من طراز إف-7.

وأكد بروس بيكتول الأستاذ في جامعة أنجلو في تكساس، والذي أجرى بحثا حول مبيعات أسلحة كوريا الشمالية، إنه كانت هناك تقارير عن استخدام حماس لهذا النوع من القذائف على مدى سنوات.

وتابع "قد تكون هذه إمدادات جديدة أو من شحنات سابقة تعود لعام 2009" مضيفا أن من المحتمل أن تكون الأسلحة قد سلكت طريقا غير مباشر إلى حماس من كوريا الشمالية.

ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية ما قيل عن استخدام أسلحتها في الهجمات بأنها "شائعة كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

وأضافت "إنها ليست سوى محاولة لإلقاء اللوم في أزمة الشرق الأوسط الناجمة عن سياسة الهيمنة الخاطئة (للولايات المتحدة) على دولة ثالثة وبالتالي تجنب الانتقادات الدولية التي تركز على إمبراطورية الشر".

وفقا للباحثين الأوروبيين جوست أوليمانز وستيجن ميتزر، يمكن تمييز قذائف إف-7 بسهولة عن قذائف آر.بي.جي المماثلة من خلال الشريط الأحمر حول الرأس الحربي.

وتظهر هذه الأشرطة الحمراء في الصور التي ينشرها الجيش الإسرائيلي وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي.





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