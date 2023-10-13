فنزويلا تفرض التعادل على البرازيل والأرجنتين تهزم باراغواي بتصفيات كأس العالم



‬أحرز إدوارد بيلو هدفا من ركلة خلفية رائعة فرضت به فنزويلا التعادل على البرازيل 1-1 في مباراة المنتخبين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم أمس الخميس بينما انفردت الأرجنتين بصدارة الترتيب عقب الفوز على باراغواي بهدف دون رد محققة بذلك العلامة الكاملة بعد الفوز بجميع مبارياتها.

وبعد شوط أول سلبي في كويابا افتتح المدافع جابرييل ماجالهايس التهديف في الدقيقة 50 عندما حول ركنية نيمار بضربة رأسية قوية نحو القائم القريب محرزا أول أهدافه الدولية.

وأتيحت للبرازيل فرص لتعزيز التقدم وألغى الحكم هدفا أحرزه فينيسيوس جونيور بداعي التسلل في الدقيقة 71.

وأهدر أصحاب الأرض فرصة كبيرة أخرى عندما قفز بيلو في الهواء وسدد بقوة نحو مرمى الضيوف بعد تلقيه كرة عرضية من جيفرسون سافارينو في الدقيقة 85.

وبهذا التعادل تراجعت البرازيل التي ستخوض المباراة المقبلة أمام أوروغواي في مونتيفيديو إلى المركز الثاني في ترتيب منتخبات أمريكا الجنوبية بينما تقدمت الأرجنتين للمركز الأول بعد فوزها في بوينس آيرس بفضل هدف مبكر رائع من نيكولاس أوتامندي.

وأحرز المدافع البالغ من العمر 35 عاما أربعة أهداف فقط في أكثر من 100 مباراة دولية سابقة مع الأرجنتين لكنه أظهر مهارة كبيرة ليضع بطل العالم في المقدمة بعد ثلاث دقائق فقط بتسديدة رائعة من ركلة ركنية.

وستواجه الأرجنتين بيرو في مباراتها المقبلة في ليما يوم 17 أكتوبر الجاري.

وفي مباراة أخرى تعادلت أوروغواي 2-2 مع كولومبيا بفضل هف متأخر من ركلة جزاء حمل توقيع داروين نونيز.

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