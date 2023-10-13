«أوبك» تتوقع استمرار آفاق نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، استمرار الزيادة في آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت في تقريرها لشهر أكتوبر 2023، إن النمو المتوقع يأتي بدعم من زيادة الثقة في الأعمال، والمبادرات الحكومية، وزيادة الإنفاق الأسري.

وأوضح التقرير أن قطاع السياحة في الإمارات الذي يمثل أكثر من 16% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد استمر في الارتفاع وتجاوز حتى مستوى ما قبل الجائحة من حيث عدد الزوار مع زيادة أعداد الزوار إلى دبي بنسبة 19% في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بالعام الماضي.

وذكر تقرير "أوبك" أن حكومة الإمارات أطلقت المزيد من المبادرات لجذب مزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد، مثل السماح بامتلاك الأجانب 100% من الشركات وخفض تكاليف إنشاء الأعمال، بالإضافة إلى قيام السلطات في الإمارات بتنفيذ سياسات مالية لتشجيع تطوير قطاعات جديدة تندرج ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031".

ولفت التقرير إلى أن مؤشر "ستاندرد آند بورز" لشهر سبتمبر يعكس الأداء الإيجابي في دولة الإمارات، حيث ارتفع إلى 56.7 مقارنة بـ 55 في الشهر السابق، وشهدت هذه الزيادة أقوى نمو في القطاع الخاص غير النفطي في البلاد منذ يونيو، حيث ارتفعت الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 2019.





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