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رئيستا المفوضية والبرلمان الأوروبي تتوجهان إلى إسرائيل

10/13/2023 2:17:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى إسرائيل، اليوم الجمعة.

وقال بيان للمفوضية الأوروبية إن فون دير لايين وميتسولا سوف تعربان خلال الزيارة المقررة عن تضامنهما مع إسرائيل وتلتقيان قيادات اسرائيلية".

رويترز

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