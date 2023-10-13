رئيستا المفوضية والبرلمان الأوروبي تتوجهان إلى إسرائيل

رئيستا المفوضية والبرلمان الأوروبي تتوجهان إلى إسرائيل
التاريخ
10/13/2023 2:17:33 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى إسرائيل، اليوم الجمعة.
وقال بيان للمفوضية الأوروبية إن فون دير لايين وميتسولا سوف تعربان خلال الزيارة المقررة عن تضامنهما مع إسرائيل وتلتقيان قيادات اسرائيلية".
رويترز
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