شهيد برصاص الاحتلال في رام الله.. وحصيلة العدوان على الضفة ترتفع إلى 36

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت وزارة الصحة، الليلة، استشهاد الشاب سليمان فريد ملصة (24 عاما) متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس في قرية دير ابزيع، غرب رام الله.

وكان الشاب مصلة قد أصيب، مساء أمس الخميس، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مركبة في قرية دير ابزيع، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، حيث وصفت حالته بالحرجة.

ولاحقا، أغلقت قوات من شرطة وجيش الاحتلال الطريق الواصل بين قريتي دير ابزيع وكفر نعمة.

وباستشهاد الشاب مصلة، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على شعبنا في الضفة الغربية منذ يوم السبت الماضي، إلى 36 شهيدا وأكثر من 650 جريحا، وصل منهم إلى المستشفيات 210 جرحى، بحسب وزارة الصحة.