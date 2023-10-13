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الكنيست يصادق على حكومة الطوارئ الإسرائيلية

10/13/2023 2:17:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الخميس، على حكومة الطوارئ التي شكلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووفق ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فقد أقرّ الكنيست "كابينيت إدارة الحرب" بأغلبية 66 صوتا.

وتضم حكومة الحرب نتانياهو وغانتس ووزير الدفاع الحالي يوآف غالانت وسيكون كل من القائد السابق للجيش من حزب غانتس غدي آيزنكوت ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر مراقبين.

هذا وسيبقى حلفاء نتانياهو من اليمين المتطرف في الحكومة.

ولم ينضم لابيد إلى الحكومة لكن البيان أشار إلى "حجز" مقعد له في حكومة الحرب المعلنة، لكن لابيد أعلن رفضه الانضمام للكابينت، متهما نتنياهو بفشل لا يغتفر في منع هجمات حماس على إسرائيل.

ووافق نتانياهو على تجميد الإصلاح القضائي المثير للجدل والذي أحدث انقساما داخل الدولة واستدعى خروج احتجاجات وصفت بأنها واحدة من أكبر الاحتجاجات في الدولة العبرية.

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