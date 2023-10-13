صورة - الجيش الإسرائيلي يكشف عن مقتل ضابط كبير خلال الاشتباكات

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مقتل الجنرال ليئون بار، خلال الاشتباكات في مستوطنات غلاف غزة ضمن عملية "طوفان الاقصى".

وجاء هذا الإعلان عقب تكتم استمر لـ6 أيام.

تجدر الإشارة إلى أن بار البالغ من العمر 54 عاما، هو أحد كبار ضباط فرقة الضفة الغربية في الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية الخميس، مقتل ضابط برتبة رائد في الشرطة الإسرائيلية خلال الاشتباكات مع عناصر حركة "حماس" في مستوطنة كيبوتس بئيري بغلاف قطاع غزة.

ومع هذا الإعلان يكون العدد المعلن للضباط والجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء المواجهات في عملية "طوفان الأقصى" قد ارتفع إلى 222.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الخميس بارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1300 شخص، والجرحى إلى نحو 3300.

واستنفرت المستشفيات في إسرائيل وطلبت السلطات الإسرائيلية من المواطنين التزود بالطعام والمياه استعدادا لدخول الملاجئ، حيث شهدت المدن الإسرائيلية تهافتا على المتاجر وتقييدا لكميات البيع.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وبدأت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكنية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.



