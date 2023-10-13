إصابات واعتقال 26 مواطنا في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- أصيب عدد من المواطنين واعتقل 26 آخرون، اليوم الجمعة، في عدة مناطق بمحافظة الخليل.
وأفادت مصادر محلية وأمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت 24 مواطنا، هم: بلال سليم المحتسب، وضرار أبو منشار، وماهر برقان، وعبد الرحمن الجعبري، وأمجد الحموري، وهاشم علي أبو تركي، وحاتم قفيشة ونجله أنس، وعزيز الدويك، وعكرمة وخزيمة غيث، وعزام سلهب، ومصطفى شاور، وامجد وشقيقه بهاء فضل زاهدة، وفراس ابو شرخ، وفهد الجنيدي، ومنذر الجعبة، ومراد شاهين، وطالب ابو سنينه، وعبد الخالق ونبيل ومازن النتشة، ولقمان الهشلمون، وفتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.
وفي بلدة حلحول، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والغاز السام المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي في أطرافهم السفلية، والعشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا، فيما جرى اعتقال الشاب صالح أبو ريان.
وفي مخيم الفوار جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف أسامه العناتي.
وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على كافة مداخل الخليل وبلداتها ومخيماتها.
MENAFN13102023000205011050ID1107236107
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.