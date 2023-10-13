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إصابات واعتقال 26 مواطنا في الخليل

10/13/2023 2:17:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- أصيب عدد من المواطنين واعتقل 26 آخرون، اليوم الجمعة، في عدة مناطق بمحافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية وأمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت 24 مواطنا، هم: بلال سليم المحتسب، وضرار أبو منشار، وماهر برقان، وعبد الرحمن الجعبري، وأمجد الحموري، وهاشم علي أبو تركي، وحاتم قفيشة ونجله أنس، وعزيز الدويك، وعكرمة وخزيمة غيث، وعزام سلهب، ومصطفى شاور، وامجد وشقيقه بهاء فضل زاهدة، وفراس ابو شرخ، وفهد الجنيدي، ومنذر الجعبة، ومراد شاهين، وطالب ابو سنينه، وعبد الخالق ونبيل ومازن النتشة، ولقمان الهشلمون، وفتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

وفي بلدة حلحول، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والغاز السام المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي في أطرافهم السفلية، والعشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا، فيما جرى اعتقال الشاب صالح أبو ريان.

وفي مخيم الفوار جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف أسامه العناتي.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على كافة مداخل الخليل وبلداتها ومخيماتها.


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