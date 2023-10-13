الهند تجلي مواطنيها من إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) نيودلهي/PNN-أعلن متحدث الخارجية الهندية أريندام باغشي وصول أول طائرة إجلاء من إسرائيل تحمل 212 مواطنا هنديا، في إطار عملية أطلقتها نيودلهي لإجلاء آلاف الهنود.

وأضاف المتحدث في تغريدة على الشبكة الاجتماعية X: "مرحبا بعودتكم إلى الوطن! هبطت أول رحلة جوية في إطار عملية "أجاي"، وعلى متنها 212 مواطنا في نيودلهي".

وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار، بأن الهند ستطلق عملية "أجاي"، لإعادة مواطنيها من إسرائيل.

وكما أشار باغشي خلال مؤتمر صحفي أمس، يوجد حوالي 18 ألف مواطن هندي في إسرائيل.



