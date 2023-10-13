الاحتلال يواصل شن غاراته العنيفة على غزة لليوم السابع... 1572 شهيدا و7262 مصابا

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1572 شهيدا و7262 مصابا.
وبينت الوزارة، في تحديث صدر منتصف الليلة، بأن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 1537 شهيدا، ونحو 6612 جريحًا، فيما بلغت الحصيلة بالضفة الغربية 35 شهيدا وأكثر من 650 جريحا، وصل منهم إلى المستشفيات 210 جرحى.
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