الذهب يتحول للانخفاض عند التسوية مع تقييم آفاق التشديد النقدي

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت أسعار الذهب للانخفاض عند تسوية تعاملات الخميس، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ومؤشر الدولار، إثر صدور بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة، أشارت إلى مرونة الاقتصاد رغم تشديد الفيدرالي للسياسة النقدية.

وأظهرت البيانات الرسمية، زيادة أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر، حيث سجل المؤشر 3.7% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات السوق البالغة 3.6%.

ولم يتغير عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة عند 209 آلاف طلب خلال الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر، وذلك خلافًا للتوقعات بزيادتها إلى 210 آلاف، ما يظهر مرونة سوق العمل الأمريكية.

وأظهرت أداة“فيد واتش” ارتفاع احتمالية زيادة معدلات الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأمريكي خلال نوفمبر إلى 13.8% مقارنة بـ 9.1% أمس، في مقابل ترجيح المستثمرين بنسبة 86.2% عدم اتجاه الفيدرالي لتغيير سياسته النقدية.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.25% أو ما يعادل 4.3 دولار لتصل إلى 1883 دولار للأوقية، بعد أن زادت خلال الجلسة إلى 1898.3 دولار.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.65% عند 106.49 نقطة في الساعة 08:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





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