الذهب يتحول للانخفاض عند التسوية مع تقييم آفاق التشديد النقدي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت أسعار الذهب للانخفاض عند تسوية تعاملات الخميس، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ومؤشر الدولار، إثر صدور بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة، أشارت إلى مرونة الاقتصاد رغم تشديد الفيدرالي للسياسة النقدية.
وأظهرت البيانات الرسمية، زيادة أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال سبتمبر، حيث سجل المؤشر 3.7% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات السوق البالغة 3.6%.
ولم يتغير عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة عند 209 آلاف طلب خلال الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر، وذلك خلافًا للتوقعات بزيادتها إلى 210 آلاف، ما يظهر مرونة سوق العمل الأمريكية.
وأظهرت أداة“فيد واتش” ارتفاع احتمالية زيادة معدلات الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأمريكي خلال نوفمبر إلى 13.8% مقارنة بـ 9.1% أمس، في مقابل ترجيح المستثمرين بنسبة 86.2% عدم اتجاه الفيدرالي لتغيير سياسته النقدية.
وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.25% أو ما يعادل 4.3 دولار لتصل إلى 1883 دولار للأوقية، بعد أن زادت خلال الجلسة إلى 1898.3 دولار.
وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.65% عند 106.49 نقطة في الساعة 08:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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