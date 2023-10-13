المركزي الأوروبي: صدمة أسعار النفط قد تضطرنا إلى رفع الفائدة مجددًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حذر محافظ البنك المركزي البلجيكي“بيير فونش” من أن أسعار النفط“لا تزال تشكل خطرًا” قد يدفع المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، رغم أن بيانات التضخم الأخيرة كانت“مطمئنة”.
وقال عضو البنك المركزي الأوروبي في مقابلة مع“سي إن بي سي” الخميس:“صدمة أسعار النفط، هي أحد العوامل التي يمكن أن تدفع التضخم إلى الارتفاع، وسيكون التضخم أعلى بطريقة لن نتمكن معها من تحقيق هدفنا في عام 2025”.
وأضاف أنه إذا كان التضخم أعلى من توقعات البنك المركزي الأوروبي، فسيكون عليه فعل المزيد، متابعًا أن قراءة صناع السياسة لتأثير سلسلة الصدمات تغيرت.
وذكر“فونش” على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في مراكش المغربية، أن السنوات الثلاث والعشرين الماضية من مراقبة التضخم ووضع نماذج له، دفعت صناع السياسات إلى الاعتقاد بأن“التضخم المستدام أصبح أقرب إلى المستحيل”.
وارتفعت أسعار النفط خلال الأشهر القليلة الماضية، متجاوزة حاجز 95 دولارًا للبرميل في سبتمبر للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022، وذلك وسط جهود“أوبك +” لتحقيق التوازن في السوق.
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