المركزي الأوروبي: صدمة أسعار النفط قد تضطرنا إلى رفع الفائدة مجددًا

MENAFN - Al-Borsa News) حذر محافظ البنك المركزي البلجيكي“بيير فونش” من أن أسعار النفط“لا تزال تشكل خطرًا” قد يدفع المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، رغم أن بيانات التضخم الأخيرة كانت“مطمئنة”.

وقال عضو البنك المركزي الأوروبي في مقابلة مع“سي إن بي سي” الخميس:“صدمة أسعار النفط، هي أحد العوامل التي يمكن أن تدفع التضخم إلى الارتفاع، وسيكون التضخم أعلى بطريقة لن نتمكن معها من تحقيق هدفنا في عام 2025”.

وأضاف أنه إذا كان التضخم أعلى من توقعات البنك المركزي الأوروبي، فسيكون عليه فعل المزيد، متابعًا أن قراءة صناع السياسة لتأثير سلسلة الصدمات تغيرت.

وذكر“فونش” على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في مراكش المغربية، أن السنوات الثلاث والعشرين الماضية من مراقبة التضخم ووضع نماذج له، دفعت صناع السياسات إلى الاعتقاد بأن“التضخم المستدام أصبح أقرب إلى المستحيل”.

وارتفعت أسعار النفط خلال الأشهر القليلة الماضية، متجاوزة حاجز 95 دولارًا للبرميل في سبتمبر للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022، وذلك وسط جهود“أوبك +” لتحقيق التوازن في السوق.





أرقام