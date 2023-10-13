العريان: الأسواق أدمنت دعم البنوك المركزية وظنت أنه باق للأبد

MENAFN - Al-Borsa News) قال“محمد العريان”، كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة“أليانز- Allianz”، إن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، جعل النقد والأصول الشبيهة به تحقق عوائد قوية، فيما تواجه الأسهم والسندات صعوبات.

وذكر“العريان” في مقابلة مع صحيفة“فايننشال تايمز” هذا الأسبوع:“أدمنت الأسواق دعم البنوك المركزية، وخلال فترة انخفاض الفائدة، ظنت أن البنوك المركزية ستكون أفضل صديق لها إلى الأبد، لكن بمجرد ظهور التضخم لم تعد كذلك”.

ويعتقد“العريان” أن الطريق للسيطرة على التضخم سيواجه أصعب الأوقات، حيث قال:“من المرجح أن يظل التضخم ثابتًا ويجب أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول”.

وأضاف أن“الأيام الخوالي انقلبت بطريقة عنيفة”، موضحًا أن محافظ الأسهم والسندات تراجعت جنبًا إلى جنب، في حين كانت تعمل بشكل عكسي عادة، وبالتالي توازن المخاطر والتقلبات.

وتابع أنه“من المقلق للغاية” أن تبدأ السندات، وهي الأساس الوطيد للسوق المالي العالمي، في التعثر.

ومع ذلك، قال إن ارتفاع الفائدة يجب أن يشكل فرصة يحقق الجميع أقصى استفادة منها، بجعل الادخار أولوية، وتجاوز المخاوف المتعلقة بالأسواق.





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