العريان: الأسواق أدمنت دعم البنوك المركزية وظنت أنه باق للأبد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال“محمد العريان”، كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة“أليانز- Allianz”، إن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، جعل النقد والأصول الشبيهة به تحقق عوائد قوية، فيما تواجه الأسهم والسندات صعوبات.
وذكر“العريان” في مقابلة مع صحيفة“فايننشال تايمز” هذا الأسبوع:“أدمنت الأسواق دعم البنوك المركزية، وخلال فترة انخفاض الفائدة، ظنت أن البنوك المركزية ستكون أفضل صديق لها إلى الأبد، لكن بمجرد ظهور التضخم لم تعد كذلك”.
ويعتقد“العريان” أن الطريق للسيطرة على التضخم سيواجه أصعب الأوقات، حيث قال:“من المرجح أن يظل التضخم ثابتًا ويجب أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول”.
وأضاف أن“الأيام الخوالي انقلبت بطريقة عنيفة”، موضحًا أن محافظ الأسهم والسندات تراجعت جنبًا إلى جنب، في حين كانت تعمل بشكل عكسي عادة، وبالتالي توازن المخاطر والتقلبات.
وتابع أنه“من المقلق للغاية” أن تبدأ السندات، وهي الأساس الوطيد للسوق المالي العالمي، في التعثر.
ومع ذلك، قال إن ارتفاع الفائدة يجب أن يشكل فرصة يحقق الجميع أقصى استفادة منها، بجعل الادخار أولوية، وتجاوز المخاوف المتعلقة بالأسواق.
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