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إيزي جيت البريطانية تبرم صفقة بقيمة 20 مليار دولار مع إيرباص

10/13/2023 12:51:17 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة الطيران البريطانية“إيزي جيت – easyJet” اتفاقها مع“إيرباص” لتوريد 257 طائرة، في صفقة تقدر بنحو 20 مليار دولار، حيث تخطط للتوسع ومضاعفة الأرباح.

وقالت الشركة التي يتداول سهمها تحت الرمز“EZJ” في بورصة لندن، في بيان الخميس، إنها اتفقت مع“إيرباص” على شراء 157 طائرة جديدة للمسافات القصيرة للتسليم اعتبارًا من عام 2029.

وشمل الاتفاق أيضًا منح الشركة البريطانية حق شراء 100 طائرة أخرى، وبلغت قيمته الإجمالية 19.9 مليار دولار، علمًا أن شركات الطيران تتفاوض عادةً على تخفيضات كبيرة في التكلفة.

وتوقعت شركة الطيران بلوغ أرباحها قبل الضريبة ما بين 440 مليون جنيه استرليني (537 مليون دولار) و460 مليون جنيه استرليني للسنة المالية المنتهية في سبتمبر.

وتراجع سهم“إيزي جيت” بنسبة 7% إلى قرابة 4 جنيهات استرلينية في ختام تداولات الخميس في بورصة لندن، حيث ظل المستثمرون متشككين بشأن أهداف الشركة المالية.


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