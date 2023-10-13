إيزي جيت البريطانية تبرم صفقة بقيمة 20 مليار دولار مع إيرباص

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة الطيران البريطانية“إيزي جيت – easyJet” اتفاقها مع“إيرباص” لتوريد 257 طائرة، في صفقة تقدر بنحو 20 مليار دولار، حيث تخطط للتوسع ومضاعفة الأرباح.
وقالت الشركة التي يتداول سهمها تحت الرمز“EZJ” في بورصة لندن، في بيان الخميس، إنها اتفقت مع“إيرباص” على شراء 157 طائرة جديدة للمسافات القصيرة للتسليم اعتبارًا من عام 2029.
وشمل الاتفاق أيضًا منح الشركة البريطانية حق شراء 100 طائرة أخرى، وبلغت قيمته الإجمالية 19.9 مليار دولار، علمًا أن شركات الطيران تتفاوض عادةً على تخفيضات كبيرة في التكلفة.
وتوقعت شركة الطيران بلوغ أرباحها قبل الضريبة ما بين 440 مليون جنيه استرليني (537 مليون دولار) و460 مليون جنيه استرليني للسنة المالية المنتهية في سبتمبر.
وتراجع سهم“إيزي جيت” بنسبة 7% إلى قرابة 4 جنيهات استرلينية في ختام تداولات الخميس في بورصة لندن، حيث ظل المستثمرون متشككين بشأن أهداف الشركة المالية.
أرقام
MENAFN13102023000202011048ID1107235725
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.