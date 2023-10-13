جورجييفا: الفوز في معركة التضخم على رأس أولويات سياستنا العالمية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت مديرة صندوق النقد الدولي الخميس، إن معدل التضخم قد انخفض، ولكنه لا يزال أعلى من الهدف في العديد من البلدان، لذا فلا بد أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.
ووفقًا للتصريحات المنشورة على موقع الصندوق، قالت“كريستالينا جورجييفا”:“على رأس أولويات سياستنا العالمية، الفوز في المعركة ضد التضخم، لأن استقرار الأسعار شرط أساسي للنمو، كما أنه يحمي الفقراء، ثم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتعبئة الإيرادات المحلية، وخاصة في الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل”.
وأضافت“جورجييفا” أن تحركات عوائد السندات في الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأسابيع الأخيرة، تعكس تكيف الأسواق مع إدراك أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة، ولكن المزيد من التشديد النقدي، قد يضر بالأسواق، ولذلك يجب المحافظة على الاستقرار المالي، من خلال المزيد من الإشراف والتنظيم.
وبحسب الإفادة الصحفية بشأن السياسات العالمية التي يجري مناقشتها خلال اجتماعات هذا العام، أكدت مديرة الصندوق، ضرورة تلبية احتياجات البلدان بشأن إعادة هيكلة الديون، وتخفيف أعبائها، خاصة مع تأثير أزمة المناخ.
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