جورجييفا: الفوز في معركة التضخم على رأس أولويات سياستنا العالمية

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مديرة صندوق النقد الدولي الخميس، إن معدل التضخم قد انخفض، ولكنه لا يزال أعلى من الهدف في العديد من البلدان، لذا فلا بد أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.

ووفقًا للتصريحات المنشورة على موقع الصندوق، قالت“كريستالينا جورجييفا”:“على رأس أولويات سياستنا العالمية، الفوز في المعركة ضد التضخم، لأن استقرار الأسعار شرط أساسي للنمو، كما أنه يحمي الفقراء، ثم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتعبئة الإيرادات المحلية، وخاصة في الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل”.

وأضافت“جورجييفا” أن تحركات عوائد السندات في الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأسابيع الأخيرة، تعكس تكيف الأسواق مع إدراك أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة، ولكن المزيد من التشديد النقدي، قد يضر بالأسواق، ولذلك يجب المحافظة على الاستقرار المالي، من خلال المزيد من الإشراف والتنظيم.

وبحسب الإفادة الصحفية بشأن السياسات العالمية التي يجري مناقشتها خلال اجتماعات هذا العام، أكدت مديرة الصندوق، ضرورة تلبية احتياجات البلدان بشأن إعادة هيكلة الديون، وتخفيف أعبائها، خاصة مع تأثير أزمة المناخ.





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