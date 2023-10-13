الإنتاج الأمريكي من النفط يرتفع لأعلى مستوى على الإطلاق

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس إن إنتاج النفط الخام المحلي في الولايات المتحدة ارتفع الأسبوع الماضي 300 ألف برميل يوميا إلى 13.2 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية في كاشينج بولاية أوكلاهوما 319 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من أكتوبر إلى 21.77 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022.
رويترز
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