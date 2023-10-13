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الإنتاج الأمريكي من النفط يرتفع لأعلى مستوى على الإطلاق

10/13/2023 12:51:16 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس إن إنتاج النفط الخام المحلي في الولايات المتحدة ارتفع الأسبوع الماضي 300 ألف برميل يوميا إلى 13.2 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية في كاشينج بولاية أوكلاهوما 319 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من أكتوبر إلى 21.77 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2022.


رويترز

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