بورصة الدار البيضاء تغلق متراجعة 0.08%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع مؤشر بورصة الدار البيضاء الرئيسي“مازي”، 0.08% بنهاية تداولات اليوم، منتقلا إلى 12269 نقطة.
كما تراجع مؤشر“مازي 20” المغربي، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، 0.03% إلى 997,17 نقطة.
كما انخفض مؤشر MASI Mid and Small Cap الذي يعكس أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0.5% إلى 1.025,83 نقطة.
وبالنسبة للمؤشرات الدولية، أغلق مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” على تراجع بنسبة 0,45 % إلى 11.301,33 نقطة، كما انخفض مؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، بنسبة 0.42% إلى 10.291,43 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 90,34 مليون درهم، سجلت معظمها في السوق المركزي (للأسهم). بينما بلغت رسملة السوق 630,94 مليار درهم.
أ ش أ
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