بورصة الدار البيضاء تغلق متراجعة 0.08%

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع مؤشر بورصة الدار البيضاء الرئيسي“مازي”، 0.08% بنهاية تداولات اليوم، منتقلا إلى 12269 نقطة.

كما تراجع مؤشر“مازي 20” المغربي، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، 0.03% إلى 997,17 نقطة.

كما انخفض مؤشر MASI Mid and Small Cap الذي يعكس أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0.5% إلى 1.025,83 نقطة.

وبالنسبة للمؤشرات الدولية، أغلق مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” على تراجع بنسبة 0,45 % إلى 11.301,33 نقطة، كما انخفض مؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، بنسبة 0.42% إلى 10.291,43 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 90,34 مليون درهم، سجلت معظمها في السوق المركزي (للأسهم). بينما بلغت رسملة السوق 630,94 مليار درهم.





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