سريلانكا تتوصل إلى اتفاق مع الصين لإعادة هيكلة ديون تتجاوز 4 مليارات دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توصلت سريلانكا والصين إلى اتفاق يقضي بإعادة هيكلة ديون قيمتها 4.2 مليار دولار، ما يسهل للأولى الحصول على المزيد من التمويل عبر صندوق النقد الدولي.
وقالت وزارة المالية في سريلانكا في بيان مساء الأربعاء، إن اتفاق“المبادئ الأساسية والشروط الإرشادية لمعالجة الديون”، الذي توصلت إليه مع الجانب الصيني، يشكل خطوة رئيسية نحو التعافي الاقتصادي واستعادة القدرة على تحمل الديون خلال المدى الطويل.
وذكرت الوزارة أن السلطات المحلية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، سيعملان بنشاط لإضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية الديون وتنفيذها في الأسابيع القليلة المقبلة.
وبحسب“بلومبرج”، فإن الاتفاق يعزز فرص سريلانكا في استكمال إعادة هيكلة ديونها مع دائنين آخرين مثل اليابان والهند، وكذلك مع حاملي سنداتها الأجنبية.
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