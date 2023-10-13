Friday, 13 October 2023 10:50 GMT

سريلانكا تتوصل إلى اتفاق مع الصين لإعادة هيكلة ديون تتجاوز 4 مليارات دولار

10/13/2023 12:51:16 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) توصلت سريلانكا والصين إلى اتفاق يقضي بإعادة هيكلة ديون قيمتها 4.2 مليار دولار، ما يسهل للأولى الحصول على المزيد من التمويل عبر صندوق النقد الدولي.

وقالت وزارة المالية في سريلانكا في بيان مساء الأربعاء، إن اتفاق“المبادئ الأساسية والشروط الإرشادية لمعالجة الديون”، الذي توصلت إليه مع الجانب الصيني، يشكل خطوة رئيسية نحو التعافي الاقتصادي واستعادة القدرة على تحمل الديون خلال المدى الطويل.

وذكرت الوزارة أن السلطات المحلية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، سيعملان بنشاط لإضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية الديون وتنفيذها في الأسابيع القليلة المقبلة.

وبحسب“بلومبرج”، فإن الاتفاق يعزز فرص سريلانكا في استكمال إعادة هيكلة ديونها مع دائنين آخرين مثل اليابان والهند، وكذلك مع حاملي سنداتها الأجنبية.


أرقام

MENAFN13102023000202011048ID1107235721

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث