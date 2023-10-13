سريلانكا تتوصل إلى اتفاق مع الصين لإعادة هيكلة ديون تتجاوز 4 مليارات دولار

MENAFN - Al-Borsa News) توصلت سريلانكا والصين إلى اتفاق يقضي بإعادة هيكلة ديون قيمتها 4.2 مليار دولار، ما يسهل للأولى الحصول على المزيد من التمويل عبر صندوق النقد الدولي.

وقالت وزارة المالية في سريلانكا في بيان مساء الأربعاء، إن اتفاق“المبادئ الأساسية والشروط الإرشادية لمعالجة الديون”، الذي توصلت إليه مع الجانب الصيني، يشكل خطوة رئيسية نحو التعافي الاقتصادي واستعادة القدرة على تحمل الديون خلال المدى الطويل.

وذكرت الوزارة أن السلطات المحلية وبنك التصدير والاستيراد الصيني، سيعملان بنشاط لإضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية الديون وتنفيذها في الأسابيع القليلة المقبلة.

وبحسب“بلومبرج”، فإن الاتفاق يعزز فرص سريلانكا في استكمال إعادة هيكلة ديونها مع دائنين آخرين مثل اليابان والهند، وكذلك مع حاملي سنداتها الأجنبية.





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