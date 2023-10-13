النواب يناقش علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية والضريبة على الدخل الأحد المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يوم الأحد المقبل، بمناقشة مشاريع قوانين مُقدمة من الحكومة حول زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وتقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

ويتضمن جدول أعمال جلسات الأحد المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وسيتم أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

كما سيتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك مناقشة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن: طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها، بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2023.

ويتضمن أيضا مناقشة طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023.

وكذلك طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى“الشريحة الثالثة” الموقع في القاهرة بتاريخ 30/4/2023، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2023.

كما يتضمن مناقشة طريقة إقرار الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968 (اتفاقية علامات وإرشادات الطرق، اتفاقية السير على الطرق)، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 329 لسنة 2023.

طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل“دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر”، الموقعة في 5 يونيو 2023، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2023.

ويشمل كذلك مناقشة طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية، لمشروع“تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 339 لسنة 2023، وطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 340 لسنة 2023.

ويشمل أيضا طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/5/2023، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2023.

وبالنسبة لجدول أعمال جلسة يوم الاثنين المقبل، فتتضمن مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وتشمل مناقشات الجلسة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح إلتزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات“شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة – تحت التأسيس”.





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