إيرادات أوبن إيه آي تتجاوز 100 مليون دولار شهريًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أفاد الرئيس التنفيذي لشركة“أوبن إيه آي – OpenAI” بأن معدل تحقيق الإيرادات بلغ نحو 1.3 مليار دولار سنويًا، بحسب تقرير.
ونقل موقع“ذا إنفورميشن” عن مذكرة داخلية، قال فيها“سام ألتمان” للموظفين هذا الأسبوع، إن مطورة روبوت الدردشة“شات جي بي تي” تحقق أكثر من 100 مليون دولار شهريًا، بزيادة 30% عن هذا الصيف، عندما حققت إيرادات بمعدل مليار دولار سنويًا.
وتمثل وتيرة الإيرادات، التي تأتي إلى حد كبير من الاشتراكات في“شات جي بي تي”، نموًا ملحوظًا منذ أن أطلقت الشركة الناشئة المدعومة من“مايكروسوفت” نسخة مدفوعة منه في فبراير.
وخلال العام الماضي بأكمله، بلغت إيرادات“أوبن إيه آي” نحو 28 مليون دولار فقط، لكن منذ إصدار“شات جي بي تي”، أصبحت أعمال الشركة مؤشرًا يتم مراقبته عن كثب للطلب على الذكاء الاصطناعي.
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