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إيرادات أوبن إيه آي تتجاوز 100 مليون دولار شهريًا

10/13/2023 12:51:16 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أفاد الرئيس التنفيذي لشركة“أوبن إيه آي – OpenAI” بأن معدل تحقيق الإيرادات بلغ نحو 1.3 مليار دولار سنويًا، بحسب تقرير.

ونقل موقع“ذا إنفورميشن” عن مذكرة داخلية، قال فيها“سام ألتمان” للموظفين هذا الأسبوع، إن مطورة روبوت الدردشة“شات جي بي تي” تحقق أكثر من 100 مليون دولار شهريًا، بزيادة 30% عن هذا الصيف، عندما حققت إيرادات بمعدل مليار دولار سنويًا.

وتمثل وتيرة الإيرادات، التي تأتي إلى حد كبير من الاشتراكات في“شات جي بي تي”، نموًا ملحوظًا منذ أن أطلقت الشركة الناشئة المدعومة من“مايكروسوفت” نسخة مدفوعة منه في فبراير.

وخلال العام الماضي بأكمله، بلغت إيرادات“أوبن إيه آي” نحو 28 مليون دولار فقط، لكن منذ إصدار“شات جي بي تي”، أصبحت أعمال الشركة مؤشرًا يتم مراقبته عن كثب للطلب على الذكاء الاصطناعي.


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