وول ستريت تغلق منخفضة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الإغلاق يوم الخميس بعد أن أدى مزاد لسندات الخزانة الأمريكية إلى ارتفاع عوائدها بينما استوعب المستثمرون بالفعل البيانات التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع في سبتمبر أيلول.

وأدى ارتفاع تكاليف الإسكان إلى ارتفاع أسعار المستهلكين الشهر الماضي، في حين كانت الزيادة السنوية في التضخم الأساسي، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، هي الأقل منذ عامين.

ووفق بيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 27.50 نقطة، أو 0.63 بالمئة، إلى 4349.45 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 85.46 نقطة، أو 0.63 بالمئة، إلى 13574.22 نقطة. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 173.77 نقطة أو 0.51 بالمئة إلى 33631.10 نقطة.





رويترز