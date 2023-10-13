الصناعات الغذائية يدعو لتعميم تجربة مصر فى سلامة الغذاء بالدول الإفريقية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دعت غرفة الصناعات الغذائية الدول المشاركة فى المنتدى الأول للسلطات الرقابية الإفريقية لسلامة الغذاء إلى تعميم التجربة المصرية فى سلامة الغذاء داخل القارة الإفريقية لتوحيد التشريعات والمواصفات القياسية بهدف زيادة فرص التجارة ونمو الصادرات والاستثمار فى البلدان الإفريقية.
وأكد المهندس أشرف الجزايرلى رئيس الغرفة على هامش المنتدى الذى بدأ أعماله أمس بمشاركة ممثلين لنحو 40 دولة، على أهمية تشجيع الاعتماد المتبادل لمعايير الجودة والمواصفات وسلامة الغذاء بين دول القارة الإفريقية لدفع التكامل مع القطاع الخاص والسلطات التنظيمية للأغذية.
وأضاف الجزايرلى، أن التكامل بين الهيئات الرقابية والقطاع الخاص يدعم المستهلكين فى الدول الإفريقية والصناعات الوطنية ويسهم فى رفع تنافسية المنتجات الغذائية وزيادة حجم التجارة والاستثمار ودفع عجلة التنمية فى القارة.
وأوضح أن الغرفة تعد أول جهة دعت إلى توحيد الجهات المعنية بالرقابة على الصناعات الغذائية من 17 جهة رقابية إلى جهة واحدة مسئولة عن سلامة الغذاء فى مصر ما أدى لتكامل القطاع الصناعى مع هيئة سلامة الغذاء والجهات المعنية فى الدولة.
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