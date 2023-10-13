الصناعات الغذائية يدعو لتعميم تجربة مصر فى سلامة الغذاء بالدول الإفريقية

MENAFN - Al-Borsa News) دعت غرفة الصناعات الغذائية الدول المشاركة فى المنتدى الأول للسلطات الرقابية الإفريقية لسلامة الغذاء إلى تعميم التجربة المصرية فى سلامة الغذاء داخل القارة الإفريقية لتوحيد التشريعات والمواصفات القياسية بهدف زيادة فرص التجارة ونمو الصادرات والاستثمار فى البلدان الإفريقية.

وأكد المهندس أشرف الجزايرلى رئيس الغرفة على هامش المنتدى الذى بدأ أعماله أمس بمشاركة ممثلين لنحو 40 دولة، على أهمية تشجيع الاعتماد المتبادل لمعايير الجودة والمواصفات وسلامة الغذاء بين دول القارة الإفريقية لدفع التكامل مع القطاع الخاص والسلطات التنظيمية للأغذية.

وأضاف الجزايرلى، أن التكامل بين الهيئات الرقابية والقطاع الخاص يدعم المستهلكين فى الدول الإفريقية والصناعات الوطنية ويسهم فى رفع تنافسية المنتجات الغذائية وزيادة حجم التجارة والاستثمار ودفع عجلة التنمية فى القارة.

وأوضح أن الغرفة تعد أول جهة دعت إلى توحيد الجهات المعنية بالرقابة على الصناعات الغذائية من 17 جهة رقابية إلى جهة واحدة مسئولة عن سلامة الغذاء فى مصر ما أدى لتكامل القطاع الصناعى مع هيئة سلامة الغذاء والجهات المعنية فى الدولة.