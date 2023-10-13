مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعا 0.16%

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم عند مستوى 4785.98 نقطة مرتفعا 7.5 نقطة وبنسبة 0.16 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4778.48 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و115 ألفا و163 ريالًا عمانيا مرتفعة بنسبة 63.3 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونا و908 آلاف و45 ريالًا عمانيا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.056 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من 23.68 مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء الأجانب في البورصة 484 ألف ريال عماني أي ما يعادل نسبته 15.55 بالمائة، فيما بلغت قيمة بيع الأجانب 193 ألف ريال عماني أي ما نسبته 6.20 بالمائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار الاجنبي 291 ألف ريال عماني وبنسبة 9.35 بالمائة.





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