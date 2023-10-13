مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعا 0.16%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر بورصة مسقط“30” اليوم عند مستوى 4785.98 نقطة مرتفعا 7.5 نقطة وبنسبة 0.16 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4778.48 نقطة.
وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و115 ألفا و163 ريالًا عمانيا مرتفعة بنسبة 63.3 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونا و908 آلاف و45 ريالًا عمانيا.
وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.056 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من 23.68 مليار ريال عماني.
وبلغت قيمة شراء الأجانب في البورصة 484 ألف ريال عماني أي ما يعادل نسبته 15.55 بالمائة، فيما بلغت قيمة بيع الأجانب 193 ألف ريال عماني أي ما نسبته 6.20 بالمائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار الاجنبي 291 ألف ريال عماني وبنسبة 9.35 بالمائة.
أ ش أ
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