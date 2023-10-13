رئيس الحكومة المغربية يبحث مع منظمة التجارة العالمية تطوير التبادل التجاري

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش اليوم الخميس بمدينة مراكش المغربية، مع المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي إن أوكونجو إيويالا، أهمية تطوير المبادلات التجارية على المستوى الدولي.
وكتب رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش – في تدوينة عبر حسابه على منصة“إكس” للتواصل الاجتماعي –“أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تشجيع مجموعة من القطاعات الواعدة بالقارة الإفريقية منها قطاع السيارات والطائرات والصناعات الغذائية، كما تم استعراض أوجه التطورات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها المغرب”.
وأضاف أخنوش أن المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية أشادت بالتطور الاقتصادي للمغرب، والذي يعكسه من ديناميكية داخل منظمة التجارة العالمية.
أ ش أ
MENAFN13102023000202011048ID1107235715
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.