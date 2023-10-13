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رئيس الحكومة المغربية يبحث مع منظمة التجارة العالمية تطوير التبادل التجاري

10/13/2023 12:51:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش اليوم الخميس بمدينة مراكش المغربية، مع المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي إن أوكونجو إيويالا، أهمية تطوير المبادلات التجارية على المستوى الدولي.

وكتب رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش – في تدوينة عبر حسابه على منصة“إكس” للتواصل الاجتماعي –“أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تشجيع مجموعة من القطاعات الواعدة بالقارة الإفريقية منها قطاع السيارات والطائرات والصناعات الغذائية، كما تم استعراض أوجه التطورات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها المغرب”.

‏وأضاف أخنوش أن المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية أشادت بالتطور الاقتصادي للمغرب، والذي يعكسه من ديناميكية داخل منظمة التجارة العالمية.


أ ش أ

MENAFN13102023000202011048ID1107235715

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