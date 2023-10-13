الدولار يصعد مع ارتفاع أسعار المستهلكين في أمريكا أكثر من المتوقع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع الدولار يوم الخميس بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر بفعل ارتفاع أسعار البنزين، ما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت.
وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 0.4 بالمئة الشهر الماضي بعد صعوده 0.3 بالمئة في أغسطس . وقفز المؤشر 0.6 بالمئة في أغسطس آب، وهو أكبر صعود منذ 14 شهرا.
وتقدم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات منافسة، بواقع 0.379 بالمئة إلى 106.060، بينما هبط اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.0575 دولار.
رويترز
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