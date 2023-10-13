الدولار يصعد مع ارتفاع أسعار المستهلكين في أمريكا أكثر من المتوقع

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع الدولار يوم الخميس بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر بفعل ارتفاع أسعار البنزين، ما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت.

وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 0.4 بالمئة الشهر الماضي بعد صعوده 0.3 بالمئة في أغسطس . وقفز المؤشر 0.6 بالمئة في أغسطس آب، وهو أكبر صعود منذ 14 شهرا.

وتقدم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات منافسة، بواقع 0.379 بالمئة إلى 106.060، بينما هبط اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.0575 دولار.





رويترز