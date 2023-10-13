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استقرار طلبات إعانة البطالة الأمريكية دون تغيير في الأسبوع الماضي

10/13/2023 12:51:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقر عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي دون تغيير، ليظل عند مستوى منخفض تاريخيًا في علامة أخرى على أن سوق العمل لا يزال قويًا في مواجهة رفع الفيدرالي للفائدة.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة الخميس استقرار طلبات إعانة البطالة الأولية عند 209 آلاف طلب في الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر.

في حين كان متوقعًا ارتفاعها إلى 210 آلاف طلب، وتم تعديل قراءة الأسبوع السابق بالرفع بمقدار ألفي طلب إلى 209 آلاف.

وانخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار 3 آلاف طلب ليصل إلى 206.25 ألف طلب، من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالرفع من 208.75 ألف طلب إلى 209.25 ألف.


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