استقرار طلبات إعانة البطالة الأمريكية دون تغيير في الأسبوع الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقر عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي دون تغيير، ليظل عند مستوى منخفض تاريخيًا في علامة أخرى على أن سوق العمل لا يزال قويًا في مواجهة رفع الفيدرالي للفائدة.
وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة الخميس استقرار طلبات إعانة البطالة الأولية عند 209 آلاف طلب في الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر.
في حين كان متوقعًا ارتفاعها إلى 210 آلاف طلب، وتم تعديل قراءة الأسبوع السابق بالرفع بمقدار ألفي طلب إلى 209 آلاف.
وانخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار 3 آلاف طلب ليصل إلى 206.25 ألف طلب، من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالرفع من 208.75 ألف طلب إلى 209.25 ألف.
أرقام
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