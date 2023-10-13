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الاتحاد الأوروبي يطالب إيلومينا بالتراجع عن استحواذها على جريل مقابل 7.1 مليار دولار

10/13/2023 12:51:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) طالب المنظمون في الاتحاد الأوروبي“إيلومينا – Illumina” الأمريكية بالتراجع عن شرائها“جريل – Grail” المتخصصة في فحص السرطان مقابل 7.1 مليار دولار، نظراً لإتمام الصفقة دون الحصول على موافقة السلطات الأوروبية.

وقال“ديدييه ريندرز” مفوض لجنة مكافحة الاحتكار الأوروبية، إنه تم بالفعل فرض غرامة قدرها 475 مليون دولار على“إيلومينا” هذا الصيف، نتيجة تسرعها في إتمام الاستحواذ دون موافقة اللجنة، وفق ما نقلته صحيفة“أسوشيتد برس” الأربعاء.

وأضاف“ريندرز” أن الأمر بإلغاء الصفقة يعيد المنافسة في قطاع تطوير اختبارات الكشف المبكر عن السرطان، وأن استعادة استقلالية“جريل” تضمن تكافؤ الفرص في هذا السوق الحيوي، بما يخدم مصالح المستهلكين الأوروبيين.

وصرحت“إيلومينا” المتخصصة في تقنيات التكنولوجيا الحيوية أنها تراجع مطالب لجنة مكافحة الاحتكار ببيع“جريل”، بينما ناشدت المحكمة العليا الأوروبية في وقت سابق بالحكم في مسألة تحديها قدرة الاتحاد على مراجعة عملية الاندماج.

وأعلنت“إيلومينا” الاستحواذ على“جريل” في عام 2020 ، لكن المفوضية قالت إن الشركة انتهكت قواعد الاندماج في الاتحاد الأوروبي من خلال إكمال الاستحواذ دون موافقتها، وحظرت الصفقة في سبتمبر 2022.

وتعد“إيلومينا” التي تتخذ مدينة سان دييغو مقراً لها؛ مورداً رئيسياً لأنظمة التحليل الجيني والجينومي المتسلسل من الجيل الثاني، بينما تعمل“جريل” في مجال تطوير اختبارات الدم للكشف المبكر عن السرطان.


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