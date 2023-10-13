الاتحاد الأوروبي يطالب إيلومينا بالتراجع عن استحواذها على جريل مقابل 7.1 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
طالب المنظمون في الاتحاد الأوروبي“إيلومينا – Illumina” الأمريكية بالتراجع عن شرائها“جريل – Grail” المتخصصة في فحص السرطان مقابل 7.1 مليار دولار، نظراً لإتمام الصفقة دون الحصول على موافقة السلطات الأوروبية.
وقال“ديدييه ريندرز” مفوض لجنة مكافحة الاحتكار الأوروبية، إنه تم بالفعل فرض غرامة قدرها 475 مليون دولار على“إيلومينا” هذا الصيف، نتيجة تسرعها في إتمام الاستحواذ دون موافقة اللجنة، وفق ما نقلته صحيفة“أسوشيتد برس” الأربعاء.
وأضاف“ريندرز” أن الأمر بإلغاء الصفقة يعيد المنافسة في قطاع تطوير اختبارات الكشف المبكر عن السرطان، وأن استعادة استقلالية“جريل” تضمن تكافؤ الفرص في هذا السوق الحيوي، بما يخدم مصالح المستهلكين الأوروبيين.
وصرحت“إيلومينا” المتخصصة في تقنيات التكنولوجيا الحيوية أنها تراجع مطالب لجنة مكافحة الاحتكار ببيع“جريل”، بينما ناشدت المحكمة العليا الأوروبية في وقت سابق بالحكم في مسألة تحديها قدرة الاتحاد على مراجعة عملية الاندماج.
وأعلنت“إيلومينا” الاستحواذ على“جريل” في عام 2020 ، لكن المفوضية قالت إن الشركة انتهكت قواعد الاندماج في الاتحاد الأوروبي من خلال إكمال الاستحواذ دون موافقتها، وحظرت الصفقة في سبتمبر 2022.
وتعد“إيلومينا” التي تتخذ مدينة سان دييغو مقراً لها؛ مورداً رئيسياً لأنظمة التحليل الجيني والجينومي المتسلسل من الجيل الثاني، بينما تعمل“جريل” في مجال تطوير اختبارات الدم للكشف المبكر عن السرطان.
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