وول ستريت تفتح على ارتفاع طفيف بعد بيانات التضخم الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع طفيف للغاية يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في سبتمبر، على الرغم من انحسار الضغوط الرئيسية على الأسعار، ما يزيد الرهانات على إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بلا تغيير الشهر المقبل.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 40.78 نقطة، أو 0.12 بالمئة، إلى 33845.65 نقطة.
وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 3.99 نقطة، أو 0.09بالمئة، إلى 4380.94 نقطة.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 12.79 نقطة، أو 0.09 بالمئة، ليصل إلى 13672.47 نقطة.
رويترز
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