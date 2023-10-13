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وول ستريت تفتح على ارتفاع طفيف بعد بيانات التضخم الأمريكية

10/13/2023 12:51:13 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع طفيف للغاية يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في سبتمبر، على الرغم من انحسار الضغوط الرئيسية على الأسعار، ما يزيد الرهانات على إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بلا تغيير الشهر المقبل.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 40.78 نقطة، أو 0.12 بالمئة، إلى 33845.65 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 3.99 نقطة، أو 0.09بالمئة، إلى 4380.94 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 12.79 نقطة، أو 0.09 بالمئة، ليصل إلى 13672.47 نقطة.


رويترز

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