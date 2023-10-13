برنارد أرنو يتصدر قائمة فوربس لأثرياء العالم للمرة الأولى على الإطلاق

MENAFN - Al-Borsa News) تصدر الملياردير“برنارد أرنو” – البالغ من العمر 74 عامًا – وهو رئيس شركة السلع الفخمة“إل في إم إتش” قائمة“فوربس” لأثرياء العالم بثروة قدرها 211 مليار دولار، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي يتصدر فيها مواطن فرنسي.

إذ أضاف“أرنو” 53 مليار دولار إلى ثروته خلال العام الماضي مع ارتفاع سهم“إل في إم إتش” – التي تضم علامات تجارية منها“لويس فيتون” و”كريستيان ديور” و”تيفاني” – بنسبة 18%، مما منحه أكبر مكاسب بين مليارديرات العالم.

وتراجع“إيلون ماسك” من المركز الأول في العام الماضي إلى الثاني هذا العام، مع تراجع سهم صانعة السيارات الكهربائية“تسلا” بحوالي 50%، بعدما استحوذ على“تويتر” – التي تعرف حاليًا باسم“إكس” – مقابل 44 مليار دولار في أبريل 2022.وتضم قائمة المجلة في نسختها السابعة والثلاثين 2640 مليارديرًا – بانخفاض من 2668 مليارديرًا في 2022 – بثروة إجمالية قدرها 12.2 تريليون دولار.

ولا تزال الولايات المتحدة تضم أكبر عدد من المليارديرات إذ تضم 735 عضوًا بالقائمة بثروة إجمالية 4.5 تريليون دولار، وظلت الصين في المرتبة الثانية، وضمت القائمة 150 وجهًا جديدًا هذا العام منها لاعب الجولف“تايجر وودز” بثروة 1.1 مليار دولار.

وشمل التصنيف 337 سيدة هذا العام، ولكن لا زالت الفرنسية“فرانسواز بيتنكور مايرز” أغنى امرأة في العالم والتي أسس جدها شركة التجميل“لوريال”، إذ تبلغ ثروتها 80.5 مليار دولار.

وجاء الملياردير المصري“ناصف ساويرس” في المركز 305 على مستوى العالم بثروة قدرها 7.4 مليار دولار.

واحتل“حسين سجواني” رئيس مجلس إدارة“داماك العقارية” المركز 611 بثروة 4.5 مليار دولار، و”عبدالله الغرير” مؤسس“بنك المشرق” في الترتيب 982 إذ تقدر ثروته عند 3 مليارات دولار، و”عبدالله الفطيم” الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لـ“مجموعة الفطيم” جاء في المركز 1272 بثروة 2.4 مليار دولار.





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