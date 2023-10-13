411.3 مليون جنيه حصيلة أقساط المصرية للتأمين التعاونى نهاية يونيو الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) حققت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى حصيلة أقساط بقيمة 411.3 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2022-2023 مقابل نحو 333.9 مليون جنيه فى العام السابق عليه بنسبة نمو 19%.

وقال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية، إن فاتورة التعويضات المسددة لعملاء الجمعية بلغت نحو 93.5 مليون جنيه فى العام المالى الماضى مقابل 52.3 مليون جنيه فى العام المالى 2021-2022 بزيادة 41.2 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 44%.

وأضاف أبو العزم، أن إجمالى الفائض المحقق بلغ 76 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى نتيجة الحفاظ على السياسة الاكتتابية المنضبطة وتسعير التغطيات وفقا للمعايير الفنية السليمة.

وسجل صافى الاستثمارت نحو 954.2 مليون جنيه مقابل 708.9 مليون جنيه بزيادة 26%.

كما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 371.6 مليون جنيه مقابل 291.5 بزيادة 80.1 مليون جنيه بنسبة نمو 22%، فيما ارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق إلى 273 مليون جنيه مقابل 235 مليون جنيه بنمو 38 مليون جنيه بزيادة 14%.