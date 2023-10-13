411.3 مليون جنيه حصيلة أقساط المصرية للتأمين التعاونى نهاية يونيو الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى حصيلة أقساط بقيمة 411.3 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2022-2023 مقابل نحو 333.9 مليون جنيه فى العام السابق عليه بنسبة نمو 19%.
وقال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية، إن فاتورة التعويضات المسددة لعملاء الجمعية بلغت نحو 93.5 مليون جنيه فى العام المالى الماضى مقابل 52.3 مليون جنيه فى العام المالى 2021-2022 بزيادة 41.2 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 44%.
وأضاف أبو العزم، أن إجمالى الفائض المحقق بلغ 76 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى نتيجة الحفاظ على السياسة الاكتتابية المنضبطة وتسعير التغطيات وفقا للمعايير الفنية السليمة.
وسجل صافى الاستثمارت نحو 954.2 مليون جنيه مقابل 708.9 مليون جنيه بزيادة 26%.
كما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 371.6 مليون جنيه مقابل 291.5 بزيادة 80.1 مليون جنيه بنسبة نمو 22%، فيما ارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق إلى 273 مليون جنيه مقابل 235 مليون جنيه بنمو 38 مليون جنيه بزيادة 14%.
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