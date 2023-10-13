تداول 36 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 36 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .
وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء – فى بيان اليوم الخميس – أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل لي 16 ألفا و392 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 404 آلاف و988 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5305 شاحنات .
وأشار إلي أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغ 19 ألفا و533 طنا ، فيما تضمنت حركة الصادر من الحاويات 483 حاوية مكافئة .
أ ش أ
MENAFN13102023000202011048ID1107235705
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.