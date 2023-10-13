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تداول 36 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

10/13/2023 12:51:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 36 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية .

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء – فى بيان اليوم الخميس – أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل لي 16 ألفا و392 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 404 آلاف و988 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5305 شاحنات .

وأشار إلي أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغ 19 ألفا و533 طنا ، فيما تضمنت حركة الصادر من الحاويات 483 حاوية مكافئة .


أ ش أ

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