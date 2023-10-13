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المغرب والبنك المركزي الأوروبي يبحثان سبل تعزيز التعاون

10/13/2023 12:51:12 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بمدينة مراكش، مع رئيسة البنك المركزي الأوربي، كريستين لاغارد، سبل تعزيز التعاون بين المغرب والمؤسسة المالية الأوروبية.

وجاء اللقاء، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين (9 – 15 أكتوبر)، كما تم بحث ومناقشة آفاق التعاون والتنسيق بين المغرب والبنك المركزي الأوروبي.

وناقش الطرفان السياسة النقدية في منطقة اليورو، مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة.

واستعرض أخنوش، خلال هذه المباحثات، الإصلاحات الهيكلية التي أطلقها المغرب، مؤكدا أن هذه الإصلاحات مكنت من تعزيز صمود الاقتصاد المغربي، والحفاظ على التوازنات الماكرو – اقتصادية.


أ ش أ


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