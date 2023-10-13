المغرب والبنك المركزي الأوروبي يبحثان سبل تعزيز التعاون

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بمدينة مراكش، مع رئيسة البنك المركزي الأوربي، كريستين لاغارد، سبل تعزيز التعاون بين المغرب والمؤسسة المالية الأوروبية.
وجاء اللقاء، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين (9 – 15 أكتوبر)، كما تم بحث ومناقشة آفاق التعاون والتنسيق بين المغرب والبنك المركزي الأوروبي.
وناقش الطرفان السياسة النقدية في منطقة اليورو، مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة.
واستعرض أخنوش، خلال هذه المباحثات، الإصلاحات الهيكلية التي أطلقها المغرب، مؤكدا أن هذه الإصلاحات مكنت من تعزيز صمود الاقتصاد المغربي، والحفاظ على التوازنات الماكرو – اقتصادية.
أ ش أ
MENAFN13102023000202011048ID1107235704
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.