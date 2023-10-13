ولي العهد السعودي يعلن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد.

وحسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الخميس سيتم بناء مطار أبها الجديد لتصل مساحة صالته إلى 65 ألف متر مربع مقارنة بنحو 10 آلاف وخمسمائة متر مربع للمطار الحالي، إضافة إلى إنشاء جسـور إركاب، وإنشاء منصات جديدة وخدمات ذاتية لإنهاء وتسهيل إجراءات السفر، وبناء مواقف سيارات بطاقة استيعابية عالية، حيث من المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول عام 2028م.

وسيكون المطار قادرًا على استيعاب أكثر من 13 مليون مسافر سنويًا مقارنة بالقدرة الحالية التي تقدر بـ 1,5 مليون مسافر، وبزيادة عشرة أضعاف الطاقة الحالية، إضافة إلى تشغيل أكثر من 90 ألف رحلة سنويًا مقارنة بـ 30 ألف رحلة حاليًا، فيما سيصبح عدد البوابات في المطار الجديد 20 بوابة، وسيحوي المطار 41 منصة لإنهاء إجراءات السفر، وإنشاء 7 منصات جديدة للخدمات الذاتية.

يذكر أن مطار أبها الجديد، سيسهم في تعزيز ريادة منطقة عسير كوجهة عالمية جاذبة، تحقق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المتسقة مع رؤية السعودية 2030، والاستراتيجية الوطنية للطيران، التي تهدف لزيادة عدد الوجهات إلى 250 وجهة و330 مليون مسافر، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة.





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