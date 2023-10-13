صعود أغلب أسهم الخليج بدعم ارتفاع النفط والأنظار تتركز على صراع الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج يوم الخميس بدعم ارتفاع أسعار النفط بينما يراقب المتعاملون الصراع بين مسلحين فلسطينيين وإسرائيل.
ارتفعت أسعار النفط، وهو محفز أساسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، 1.44 بالمئة وسط تكهنات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ربما بلغت ذروتها، إذ سجل خام برنت 87.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.
وارتفع المؤشر القطري للجلسة الثالثة على التوالي، إذ ربح واحدا بالمئة مع ارتفاع معظم الأسهم عليه. وصعد سهم مصرف قطر الإسلامي 1.7 بالمئة وسهم صناعات قطر 1.1 بالمئة.
وارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، 0.7 بالمئة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 بالمئة، مدعوما بمكاسب في معظم القطاعات، مع صعود سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.5 بالمئة وسهم الشركة التعاونية للتأمين 3.7 بالمئة.
وأغلق مؤشر دبي القياسي منخفضا 0.6 بالمئة، متأثرا بخسائر في جميع القطاعات، مع تراجع سهم إعمار العقارية 1.4 بالمئة ومجموعة تيكوم 1.8 بالمئة.
وفي أبوظبي، انخفض المؤشر الرئيسي 0.6، مع تراجع سهم ملتيبلاي جروب 1.8 بالمئة وسهم ألفا ظبي 1.5 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.7بالمئة، مدعوما بصعود سهم السويدي إليكتريك 7.8 بالمئة، وصعود سهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 16 بالمئة.
وفي الوقت نفسه، واصل المستثمرون مراقبة تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إذ قال الجيش الإسرائيلي إنه لن تكون هناك استثناءات إنسانية لحصاره لقطاع غزة حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن.
رويترز
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