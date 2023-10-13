صعود أغلب أسهم الخليج بدعم ارتفاع النفط والأنظار تتركز على صراع الشرق الأوسط

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج يوم الخميس بدعم ارتفاع أسعار النفط بينما يراقب المتعاملون الصراع بين مسلحين فلسطينيين وإسرائيل.

ارتفعت أسعار النفط، وهو محفز أساسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، 1.44 بالمئة وسط تكهنات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ربما بلغت ذروتها، إذ سجل خام برنت 87.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وارتفع المؤشر القطري للجلسة الثالثة على التوالي، إذ ربح واحدا بالمئة مع ارتفاع معظم الأسهم عليه. وصعد سهم مصرف قطر الإسلامي 1.7 بالمئة وسهم صناعات قطر 1.1 بالمئة.

وارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، 0.7 بالمئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 بالمئة، مدعوما بمكاسب في معظم القطاعات، مع صعود سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.5 بالمئة وسهم الشركة التعاونية للتأمين 3.7 بالمئة.

وأغلق مؤشر دبي القياسي منخفضا 0.6 بالمئة، متأثرا بخسائر في جميع القطاعات، مع تراجع سهم إعمار العقارية 1.4 بالمئة ومجموعة تيكوم 1.8 بالمئة.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر الرئيسي 0.6، مع تراجع سهم ملتيبلاي جروب 1.8 بالمئة وسهم ألفا ظبي 1.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.7بالمئة، مدعوما بصعود سهم السويدي إليكتريك 7.8 بالمئة، وصعود سهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 16 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، واصل المستثمرون مراقبة تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إذ قال الجيش الإسرائيلي إنه لن تكون هناك استثناءات إنسانية لحصاره لقطاع غزة حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن.





رويترز