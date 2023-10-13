ميناء الإسكندرية: تداول 3951 حاوية مكافئة و275 ألف طن خلال 48 ساعة

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت حركة تداول الحاويات والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطًا كبيرًا خلال الساعات الـ 48 الماضية، بلغت 3951 حاوية مكافئة و275 ألف طن.

وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أحمد بريقع، في بيان اليوم الخميس، إن ميناءي الإسكندرية والدخيلة شهدا دخول وخروج 49 سفينة خلال هذه المدة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 40 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

وأضاف أنه تم تداول 3951 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة؛ إذ شكلت الحاويات الصادرة 46% تقريبا من حجم الحاويات المتداولة، بجانب تداول 275 ألف طن تقريبًا من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وجاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه رئيس مجلس الإدارة، اللواء بحري نهاد شاهين، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.





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